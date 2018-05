ManCity knackt 100-Punkte-Marke

Neuer englischer Meister schließt als erster Klub Premier League dreistellig ab – Liverpool sichert sich letztes CL-Ticket – Swansea dritter Absteiger

Liverpool/Southampton – Der FC Liverpool hat sich am letzten Spieltag der Premier League das Ticket für die Champions League gesichert. Durch das 4:0 (2:0) am Sonntag gegen Brighton beenden die Reds die Saison auf dem vierten Platz. Der längst feststehende Meister Manchester City knackte derweil als erster Klub in England durch das 1:0 (0:0) bei beim FC Southampton die 100-Punkte-Marke.

Bei der Generalprobe vor dem Champions-League-Finale gegen Real Madrid am 26. Mai erzielten Mohamed Salah (26.), Dejan Lovren (40.), Dominic Solanke (53.) und Andrew Robertson (85.) an der Anfield Road die Treffer der Gastgeber. Nach drei Spielen ohne Sieg war Liverpool zuvor auf den vierten Platz abgerutscht und musste bis zum Finish zittern.

"Unsere Spieler haben 9000 Partien in den Beinen. Das ist eine unglaubliche Leistung. Ich bin so stolz auf die Jungs. Das ist eine nahezu perfekte Saison", sagte Trainer Jürgen Klopp.

Vor dem Spiel wurde der Ägypter Salah als "Spieler des Jahres" ausgezeichnet. Zugleich sicherte sich der 25-Jährige mit 32 Saisontoren den Titel des Torschützenkönig und einen Rekord: Nie zuvor hatte ein Spieler bei 38 Spieltagen in der Premier League häufiger getroffen. "Es ist etwas Besonderes, den Rekord hier in Anfield zu brechen. Ich bin sehr stolz, dass wir nächstes Jahr in der Champions League spielen", sagte Salah.

Fuchs und Arnautovic treffen

Rang drei sicherte sich Tottenham mit einem spektakulären 5:4-Heimsieg gegen Leicester City. Bei den Verlierern traf Christian Fuchs in der 53. Minute bei seinem wohl letzten Auftritt für die Foxes zum zwischenzeitlichen 3:3 ins eigene Tor, er lenkte einen Lamela-Schuss mit dem Knie ab. Der Zweite Manchester United beschloss die Saison mit einem 1:0 gegen Watford, wo Sebastian Prödl nicht zum Zug kam. Ein Erfolgserlebnis gab es für Marko Arnautovic. Der ÖFB-Teamstürmer sorgte beim 3:1-Heimerfolg von West Ham United gegen Everton in der 63. Minute mit einem Schuss für den Treffer zum 2:0 und beendete die Saison mit elf Ligatoren.

Citys Superlative

Meister City beendet die Saison mit 19 Zählern vor Vizemeister United – so groß war der Vorsprung eines englischen Meisters noch nie. Gabriel Jesus erzielte in der vierten Minute Nachspielzeit den Siegestreffer der Citizens. Auch 106 erzielte Tore und 32 Siege in einer Premier-League-Saison sind eine neue Bestmarke.

Der entthronte Meister FC Chelsea muss sich nach dem 0:3 (0:1) bei Newcastle United mit der Europa League zufriedengeben. Trainer Antonio Conte steht bei den "Blues" laut britischen Medien vor dem Abschied. Auch der FC Arsenal (Platz sechs) tritt trotz des 1:0 (1:0) bei Huddersfield Town im kommenden Jahr wie der FC Burnley lediglich im "kleinen" Europapokal an. Neben den bereits feststehenden Absteigern Stoke City und West Bromwich Albion muss auch Swansea City nach einem 1:2 (1:1) gegen Stoke den Gang in die zweitklassige Championship antreten. (sid, 13.5. 2018)