Parlamentswahlen im Irak: Skepsis und Hoffnung

Zwischen dem Sturz Saddam Husseins und den Parlamentswahlen am Samstag liegen eineinhalb Jahrzehnte: 15 Jahre, in denen der Irak einen Bürgerkrieg und die Besetzung eines Drittels des Landes durch den "Islamischen Staat" (IS) und einen Krieg zu dessen Vertreibung überstanden hat. Der IS ist zumindest territorial besiegt, und die Hoffnung auf einen Neuanfang hat die Erwartungen an diese Wahlen hochgetrieben: Zwar gab es nicht viele neue Gesichter unter den Kandidaten, aber fast alle gaben sich diesmal Mühe, Wähler und Wählerinnen quer über konfessionelle und ethnische Identitäten hinweg anzusprechen. Ist da nicht ein ganz neuer Irak im Entstehen?

Offenbar ist der Glauben daran unter den Irakern selbst nicht stark ausgeprägt. Die schwache Wahlbeteiligung von weniger als 45 Prozent ist nicht durch die Sicherheitslage zu erklären: Im April 2014, als inmitten des IS-Vormarsches und täglicher Anschläge gewählt wurde, gingen 60 Prozent der Wahlberechtigten zu den Urnen. Das Vertrauen, dass Wahlen etwas verändern in dem Sinn, dass sie die Leistungen des Staates für den Bürger verbessern, ist weiter gesunken. Noch schlimmer: Die Wahlen seit 2005 beziehungsweise die Regierungsbildungen danach haben stets dazu beigetragen, die Polarisierung zu verschärfen.

Vorsichtig optimistisch

Dabei kann das Resultat doch vorsichtig optimistisch stimmen. Sind die am Sonntag veröffentlichten Prognosen korrekt, so bekommt Regierungschef Haidar al-Abadi eine Chance auf eine zweite Amtszeit. Man muss bei Gott kein Abadi-Anhänger sein: Aber die Sorge war, dass eine schwache Wahlbeteiligung jenen Gruppen zugutekommen könnte, deren Anhänger ideologisch am diszipliniertesten sind – die Iran-freundlichen schiitischen Milizen. In Teheran sollte man sich dieses Wahlergebnis genau ansehen: Im Irak sind und bleiben jene Schiiten, die sich am Iran orientieren wollen, eine kleine Minderheit.

Wenn auch noch der einstmals wilde junge Schiitenführer Muqtada al-Sadr mit seiner ungewöhnlichen Allianz mit den Kommunisten – also den Säkularen schlechthin – auf dem zweiten Platz liegt, dann hätten Kräfte gewonnen, die im Wahlkampf stark auf die Inklusion der Sunniten setzten. Sadr hat Premier Abadi in der Vergangenheit auch bei dessen – damals gescheitertem – Versuch unterstützt, eine Technokratenregierung einzusetzen.

Der Usus ist seit 2006, einen Sunniten zum Parlamentspräsidenten und einen Kurden zum Staatspräsidenten zu machen, weil der Premier Schiit ist. Über den Präsidentenposten wird immer wieder diskutiert. Ihn den Kurden gerade jetzt wegzunehmen, sähe jedoch wie eine Fortsetzung der Bestrafung nach ihrem unglücklichen Unabhängigkeitsreferendum vorigen Herbst aus. Aber spätestens bei der Regierungsbildung wird sich zeigen, ob die irakische Politik zur Vernunft kommt und bereit ist, vom – anders als im Libanon nirgends festgeschriebenen – konfessionellen und ethnischen Proporzsystem Abschied zu nehmen, bei dem Ministerien wie Pfründe vergeben werden. (Gudrun Harrer, 13.5.2018)