Yates baut Giro-Führung mit Sieg am Gran Sasso aus

Brite gewinnt die neunte Etappe. Konrad hielt sich lange in Spitzengruppe

Rom – Der Brite Simon Yates hat am Sonntag die bisher schwerste Bergetappe des Giro d'Italia mit dem Ziel am Gran Sasso gewonnen. Der Mitchelton-Profi baute mit dem Erfolg auf dem neunten Abschnitt seine Gesamtführung vor dem zweiten Ruhetag etwas aus. Patrick Konrad hielt sich bis 1,5 km vor dem Ziel in der Spitzengruppe, fiel dann aber wie schon am Ätna etwas zurück und wurde 13.

Chris Froome hatte im langen Schlussanstieg kurz vor dem Niederösterreicher den Anschluss verloren und kam schließlich als 23. über eine Minute hinter Yates ins Ziel. Sein britischer Landsmann führt das Gesamtklassement nun 32 Sekunden vor seinem Teamkollegen Johan Esteban Chaves und 38 vor Titelverteidiger Tom Dumoulin (NED/Sunweb) an. (APA, 13.5.2018)

Ergebnisse Giro d'Italia vom Sonntag:

9. Etappe, Pesco Sannita – Gran Sasso d'Italia (225 km/Bergankunft):

1. Simon Yates (GBR) Mitchelton 5:54:13 Std.

2. Thibaut Pinot (FRA) Groupama

3. Johan Esteban Chaves (COL) Mitchelton alle gleiche Zeit

4. Domenico Pozzovivo (ITA) Bahrain + 4 Sek

5. Richard Carapaz (ECU) Movistar gleiche Zeit

6. Davide Formolo (ITA) Bora 10

7. George Bennett (AUS) LottoNL 12

8. Tom Dumoulin (NED) Sunweb

9. Miguel Angel Lopez (COL) Astana alle gleiche Zeit

10. Giulio Ciccone (ITA) Bardiani 24.

Weiter:

13. Patrick Konrad (AUT) Bora 38

23. Chris Froome (GBR) Sky 1:07 Min.

42. Felix Großschartner (AUT) Bora 4:32

77. Georg Preidler (AUT) Groupama 18:24

Gesamtwertung:

1. Yates 37:37:15 Std.

2. Chaves + 32 Sek.

3. Dumoulin 38

4. Pinot 45

5. Pozzovivo 57

6. Carapaz 1:20 Min.

7. Bennett 1:33

8. Rohan Dennis (AUS) BMC 2:05

9. Pello Bilbao (ESP) Astana gleiche Zeit

10. Michael Woods (CAN) EF 2:25

11. Froome 2:27

12. Konrad 2:34

41. Preidler 23:29

56. Großschartner 33:52