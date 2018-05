Ein "Tatort" im düsteren Schwarzwald: Top oder Flop?

foto: orf/ard/benoît linder

"Hier wird im konsequent regionalen Setting von den großen globalen Themen berichtet, hier blüht in uriger Kulisse das gesellschaftliche Ungemach der Gegenwart", erläutert Christian Buß auf spiegel.de. "Und so wie in der ersten Schwarzwald-Episode Großstadtflüchtlinge auf dem gelobten Land mit den Auswüchsen der deutscher Waffenproduktion konfrontiert wurden, so erleben wir in der zweiten, wie ökologischer Artenschutz zu rassistischem "Artglaube" pervertiert."