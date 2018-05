Der Steirer erzielt beim 2:1-Sieg den ersten Treffer

Denver – Fußball-Profi Daniel Royer hat am Samstag in der Major League Soccer beim 2:1-Auswärtserfolg der New York Red Bulls gegen die Colorado Rapids sein zweites Saisontor erzielt. Der Steirer traf beim dritten Sieg der Gäste in Serie bereits in der fünften Minute zum 1:0. New York liegt in der Eastern Conference nach neun Spielen auf Rang fünf. (APA, 13.5.2018)