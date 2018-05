Salzburger Pokorny holte bei Karate-EM in Novi Sad Bronze

Erste EM-Medaille des 26-Jährigen

Novi Sad – Der Salzburger Stefan Pokorny hat am Samstag bei den Karate-Europameisterschaften in Novi Sad in der Klasse bis 67 kg die Bronzemedaille geholt. Der 26-Jährige besiegte Tural Aghalarazade aus Aserbaidschan 4:3. 15 Sekunden vor Ende hatte Pokorny das 3:3 kassiert, aber nur zwei Sekunden später zurückgeschlagen. Für 18.34 Uhr war der Gold-Kampf von Bettina Plank gegen Serap Oczelik (TUR) angesetzt.

"Ich war taktisch perfekt eingestellt, wusste, dass ich im Mittelteil des Kampfes aufpassen muss, denn da sucht Tural im Normalfall die Punkte. In der Schlussminute hieß die Devise Vollgas", sagte der nach einer Kampfzeit von 1:23 Minuten 3:0 vorangelegene Pokorny nach Gewinn seiner ersten EM-Medaille. (APA, 12.5.2018)