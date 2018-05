Hamilton in Barcelona vor Bottas auf Pole Position

Mercedes zeigt in Barcelona auf und holt sich die erste Doppel-Pole der Saison. Dahinter lauern die Ferraris

Barcelona – WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton startet am Sonntag von der Pole Position aus in den Grand Prix von Spanien in Barcelona. Der britische Weltmeister fuhr am Samstag im Qualifying 0,040 Sekunden vor seinem Teamkollegen Valtteri Bottas Bestzeit. Zwei Mercedes in der ersten Reihe hat es in dieser Saison noch nicht gegeben. Für Hamilton ist es die 74. Pole seiner Karriere.

Aus der zweiten Reihe gehen die Ferrari-Piloten Sebastian Vettel (+ 0,132 Sek.) und Kimi Räikkönen (0,439) ins Rennen. Dahinter folgen die Red Bull von Max Verstappen (0,643) und Daniel Ricciardo (0,645). (APA, 12.5.2018)

Ergebnisse Samstag-Qualifying für den Grand Prix von Spanien in Barcelona:

1. Lewis Hamilton (GBR) Mercedes 1:16,173 Min

2. Valtteri Bottas (FIN) Mercedes + 0,040 Sek.

3. Sebastian Vettel (GER) Ferrari 0,132

4. Kimi Räikkönen (FIN) Ferrari 0,439

5. Max Verstappen (NED) Red Bull 0,643

6. Daniel Ricciardo (AUS) Red Bull 0,645

7. Kevin Magnussen (DEN) Haas 1,503

8. Fernando Alonso (ESP) McLaren 1,548

9. Carlos Sainz (ESP) Renault 1,617

10. Romain Grosjean (FRA) Haas 1,662 (alle Q3)

11. Stoffel Vandoorne (BEL) McLaren 1:18,323

12. Pierre Gasly (FRA) Toro Rosso 1:18,463

13. Esteban Ocon (FRA) Force India 1:18,696

14. Charles Leclerc (MON) Sauber 1:18,910

15. Sergio Perez (MEX) Force India 1:19,098 (alle Q2)

16. Nico Hülkenberg (GER) Renault 1:18,923

17. Marcus Ericsson (SWE) Sauber 1:19,493

18. Sergej Sirotkin (RUS) Williams 1:19,695

19. Lance Stroll (CAN) Williams 1:20,225

20. Brendon Hartley (NZL) Toro Rosso) ohne Zeit (alle Q1)