Boston Dynamics will Roboterhund 2019 zum Kauf anbieten

Der Roboterhersteller sieht viele unterschiedliche Einsatzgebiete für den hundeartigen Roboter

Die für ihre laufenden Roboter bekannte Firma Boston Dynamics will erstmals eine ihrer Maschinen zum Verkauf anbieten. Der vierbeinige Roboter SpotMini, der einem Hund nachempfunden ist, soll im kommenden Jahr auf den Markt kommen, sagte Gründer Marc Raibert. Einen Preis für das über 30 Kilogramm schwere Gerät nannte er nicht.

Für verschiedene Einsatzgebiete ausrüsten

Boston Dynamics betrachte den SpotMini als eine Plattform, die Kunden mit Hilfe zusätzlicher Geräte für verschiedene Einsatzgebiete ausrüsten können, sagte Raibert am Freitag bei einer Konferenz des Technologieblogs TechCrunch im kalifornischen Berkeley.

Eine Idee sei ein "Überwachungspaket" mit weiteren Kameras, mit dem der autonome Roboter zum Beispiel Firmengelände ablaufen könnte. Genauso könnten Roboter auch die Aufgaben übernehmen, die Treppen in Wolkenkratzern zu kontrollieren – "Leute laufen nicht gern drei Mal am Tag 20 Stockwerke mit den eigenen Beinen". Einen weiteren möglichen Markt sehe die Firma in der Bauindustrie. In diesem Jahr sollen zunächst 100 SpotMini-Roboter für den Verkauf produziert werden, bevor eine breitere Fertigung folgt. Das Ziel ist es, SpotMini noch 2019 zum Verkauf anzubieten.

bostondynamics

Auch für US-Militär

Boston Dynamics war vor über 25 Jahren gegründet worden und entwickelte zwischenzeitlich auch Roboter im Auftrag des US-Militärs. Bis Mitte 2017 gehörte sie über vier Jahre lang zu Google und der Dachgesellschaft Alphabet. Der neue Besitzer ist der Technologie-Konzern Softbank des japanischen Milliardärs Masayoshi Son, der eine Reihe von Robotik-Unternehmen zusammengekauft hat. (APA, red, 12.5.2018)