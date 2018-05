Leiche eines Volksschulkindes in Mistkübel entdeckt

Siebenjährige war seit Freitagnachmittag in Wohnhausanlage abgängig

Wien – Im Mistkübel einer Wohnhausanlage in Wien-Döbling ist Samstagfrüh die Leiche eines Kindes entdeckt worden. Aller Wahrscheinlichkeit nach dürfte es sich bei der Toten um eine Siebenjährige handeln, die laut Polizeisprecherin Irina Steirer seit Freitagnachmittag vermisst worden war. Angehörige hatten gegen 23.30 Uhr Abgängigkeitsanzeige erstattet.

Die Kleine war zuletzt am Freitag um 15.00 Uhr am Spielplatz des Gemeindebaus "Dittes-Hof" in der Heiligenstädter Straße 11-25 gesehen worden, wo die Siebenjährige auch gewohnt hatte. Bereits während der Nacht war nach dem Mädchen gesucht worden. In den Morgenstunden hätten dann auch noch Spürhunde eingesetzt werden sollen.

Polizei verhinderte Mistkübelleerung

So weit kam es dann allerdings nicht. Die Müllabfuhr wollte nämlich die Mistkübel entleeren, wurde aber von den anwesenden Polizisten daran gehindert, um diese gemeinsam zu durchsuchen. Ein Mitarbeiter der MA48 fand um 8.30 Uhr in einem großen schwarzen Plastikcontainer die Leiche eines Kindes, die in einem Müllsack verpackt war. Laut Steirer ist es nicht hundertprozentig sicher, jedoch wahrscheinlich, dass es das gesuchte Kind ist.

Der Zugangsbereich zum "Dittes-Hof" wurde von der Exekutive großräumig abgesperrt. Im Durchgangsbereich, wo die Müllcontainer stehen, war die Spurensicherung am Vormittag noch im Einsatz. Die Gerichtsmedizin sollte die Leiche für eine Obduktion abholen. Zunächst wusste die Polizeisprecherin nicht, ob das Kind offensichtliche Verletzungen aufwies, die auf eine Todesursache schließen lassen könnten. (APA, 12.5.2018)