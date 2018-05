Salzburg: Nachtschwärmer stürzten vom Geländer am Rudolfskai ab

29-jähriger Flachgauer verletzt von Feuerwehr geborgen

Salzburg – Zwei Nachtschwärmer sind in der Nacht auf Samstag in der Stadt Salzburg vom Geländer am Rudolfskai einige Meter über eine Böschung abgestürzt. Ein 29-jähriger Flachgauer blieb verletzt in der Böschung liegen. Er wurde von der Feuerwehr geborgen und von der Rettung in das Landeskrankenhaus Salzburg gebracht, berichtete die Polizei.

Drei Männer waren gegen 3.45 Uhr auf einem Geländer am Rudolfskai gesessen. Zwei der Nachtschwärmer dürften das Gleichgewicht verloren haben und stürzten vom Geländer auf die Böschung rund vier bis fünf Meter ab. Die zweite abgestürzte Person blieb unverletzt. (APA, 12.5.2018)