3:1 gegen Ried – Innsbruck steigt als Meister auf

Wacker drei Runden vor Schluss nicht mehr einzuholen und in der kommenden Saison wieder erstklassig

Innsbruck – Dass Wacker Innsbruck nach vier Saisonen in der Zweitklassigkeit wieder in die Fußball-Bundesliga zurückkehren würden, stand schon vor der Partie der Tiroler am Freitagabend gegen die SV Ried fest. Nach dem 3:1 (1:0) nach Toren von Baumgartner (17.), Rakowitz (63.) und Dedic (89.) steht fest, dass sie das als Meister tun werden.

Drei Runden vor Schluss liegt die Elf von Trainer Karl Daxbacher bei elf Punkten Vorsprung auf Hartberg nicht mehr einzuholen. Ried, das Durmus (86.) zwischenzeitlich auf 1:2 heranbrachte, muss nach der Niederlage weiter zittern. Die Oberösterreicher liegen punktegleich mit Wiener Neustadt mit 57 Zählern auf Platz drei.

Hartberg kam gegen Nachzügler Blau-Weiß Linz lediglich zu einem 2:2 (2:0). Das viertplatzierte Wiener Neustadt gewann gegen Kapfenberg vor eigenem Publikum 2:1. Der Tabellenletzte FAC bezwang Liefering 3:2, Austria Lustenau und Wattens trennten sich 2:2.

Hartberg führte zur Pause durch Tore von Roko Mislov (17.) und Dario Tadic (43.) bereits mit 2:0. Nach dem Seitenwechsel wurde die Mannschaft des scheidenden Trainers Christian Ilzer nachlässig, gelang erst Tobias Pellegrini (59.) der Anschlusstreffer, ehe Gabriel Lüchinger (82.) den Ausgleich erzielte. Fünf Minuten später vergab Lüchinger nach einem unwiderstehlichen Solo sogar den möglichen Sieg.

Die Hartberger (59 Punkte) stehen bei drei noch ausständigen Runden weiter auf dem zweiten Platz, der zum Aufstieg berechtigt. Ob die Steirer im Falle der sportlichen Qualifikation für die Bundesliga tatsächlich dort antreten können, ist noch nicht klar. Der Antrag Lizenz war in der ersten Instanz abgelehnt worden, daraufhin wurde Protest eingelegt. Die Entscheidung diesbezüglich steht aus.

Sollte die Bundesliga nach einer weiteren Prüfung bei ihrem abschlägigen Urteil bleiben und Hartberg am Ende unter den Top drei sein, fällt die Relegation zwischen dem Letzten der Bundesliga und dem Dritten der Ersten Liga aus. Der SKN St. Pölten würde in diesem Fall auch in der kommenden Saison in der Bundesliga spielen. (APA, red, 11.5. 2018)

Ergebnisse – 33. Runde:

Wacker Innsbruck – SV Ried 3:1 (1:0)

Tore: Baumgartner (17.), Rakowitz (63.), Dedic (89.) bzw. Durmus (86.)

SC Austria Lustenau – WSG Wattens 2:2 (1:1)

Tore: Doussou (19.), Paulo Victor (64.) bzw. Zangerl (31., 55.)

SC Wr. Neustadt – Kapfenberger SV 2:1 (1:1)

Tore: Salihi (17.), Ebenhofer (59.) bzw. Geissler (6.)

FAC – FC Liefering 3:2 (2:2)

Tore: Sahanek (7.), Belem (34.), Bubalovic (84.) bzw. Kim (2.), Szoboszlai (40./Elfmeter)

TSV Hartberg – Blau-Weiß Linz 2:2 (2:0)

Tore: Mislov (17.), Tadic (44.) bzw. Pellegrini (59.), Lüchinger (81.)