Rezept: Frittierte Ährenfische mit Aioli

Mit den kleinen frittierten Fischen kann man sich relativ einfach ein bisschen Urlaubs-Feeling nach Hause holen.

Egal ob in Spanien, Portugal oder Griechenland – kleine frittierte Fische sind ein beliebtes Finger-Food. In Griechenland werden sie Gavros genannt. Man bekommt sie in fast jeder Taverne und meistens werden dafür Sprotten oder Sardellen verwendet. Ich finde die Variante mit Ährenfischen sympathisch, weil sie nicht so groß sind und sie eignen sich perfekt als Snack im Sommer. Die Ährenfische bekommt man frisch oder tiefgekühlt (zum Beispiel am Naschmarkt) in Ein-Kilogramm-Packungen. Die kleinen Fische sind schnell aufgetaut und können gleich verarbeitet werden. Dazu passt selbst gemachte Aioli.

Für eine Portion benötigt man eine gute Hand voll Ährenfische, etwas Mehl und Öl zum Frittieren. Für die Aioli benötigt man 1 Ei, 250 ml Olivenöl (oder Sonnenblumenöl), 2 Knoblauchzehen, Saft von 1/2 Zitrone, 1/2 TL Dijon Senf, Salz und Pfeffer.