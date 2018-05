Salzburg vor Liga-Schlager bei Rapid angeschlagen

Meister beklagt nach langer Saison und Cupfinale viele Wehwehchen – Rose will nicht mehr über persönliche Zukunft sprechen. Die Hütteldorfer hofft auf das Ende einer Serie

Salzburg – Red Bull Salzburg reist angeschlagen zum Schlager der Fußball-Bundesliga auswärts gegen Rapid. Vor dem Duell mit den Hütteldorfern laborieren einige Profis des Meisters an diversen Wehwehchen, zudem fallen Andreas Ulmer wegen einer Muskelverletzung und Marin Pongracic wegen einer Sperre aus.

Da der Einsatz von Duje Caleta-Car und Jerome Onguene sehr fraglich ist, könnten die "Bullen" massive Personalprobleme in der Innenverteidigung bekommen. Die bisher 59 Bewerbspartien in dieser Spielzeit – 21 mehr als Rapid – haben bei den Salzburgern Spuren hinterlassen. "Wir sind gerade dabei, ein bisschen die Wunden zu lecken", erklärte Trainer Marco Rose. "Man hat uns im Cupfinale zum ersten Mal in der Saison richtig angemerkt, dass es schwer ist, noch zuzusetzen. Irgendwann ist der Punkt erreicht, wo man physisch und psychisch eine Oberkante erreicht."

Achterbahn

Innerhalb von sieben Tagen schied sein Team unglücklich im Europa-League-Semifinale aus, fixierte den Meistertitel und verlor das Cupfinale nach Verlängerung gegen Sturm Graz. "Das war eine spannende Woche für uns, es ging gefühlsmäßig hoch und runter. Jetzt stellt sich schön langsam wieder die Freude über die Meisterschaft und die bisherige Saison ein, in der wir Großes geleistet haben", sagte Rose.

Dass er zuletzt regelmäßig mit deutschen Clubs in Verbindung gebracht wurde, geht dem mit einem Vertrag bis 2019 ausgestatteten Rose ordentlich gegen den Strich. "Ich werde zu diesem Thema gar nichts mehr sagen, weil ich das Gefühl habe, dass mit dem, was ich sage, nicht verantwortungsvoll umgegangen wird. Ich lese dann immer Teilwahrheiten und Spekulationen."

Gegen den Serien-Trend

Für Rapid gab es gegen Salzburg zuletzt wenig bis gar nichts zu erben gegeben. In den jüngsten elf Duellen setzte es bei drei Remis gleich acht Niederlagen, darunter auch im vorjährigen Fußball-Cupfinale. Nun soll am Sonntag im Liga-Schlager im Allianz Stadion gegen den Meister die Wende gelingen.

Für Rapid spricht die Tatsache der deutlich längeren Vorbereitungszeit. Dennoch glaubt Rapid-Coach Goran Djuricin nicht an einen körperlichen Einbruch der Salzburger. Vielmehr werde die Truppe von Marco Rose die passende Antwort auf die Pokal-Niederlage gegen Sturm geben wollen. "Ich erwarte die Salzburger hochaggressiv und motiviert, weil sie das Cupfinale verloren habe. Das tut ihnen sehr weh und nagt schon", vermutete Djuricin.

Spekulieren

Im Falle eines Sieges über die "Bullen" wäre Rapids dritter Tabellenplatz verteidigt, zudem könnte man noch mit Rang zwei und damit der Champions-League-Qualifikation spekulieren. Sturm liegt drei Runden vor Schluss fünf Punkte vor den Grün-Weißen. "Aber der zweite Platz interessiert mich überhaupt nicht, wir können das nicht mehr beeinflussen. Wir wollen unter den Top-3 bleiben", betonte Djuricin.

Ähnlich äußerte sich auch Sport-Geschäftsführer Fredy Bickel. "Wir haben es selbst in der Hand, unser Minimalziel Platz drei zu erreichen", erklärte der Schweizer, der schon intensiv mit den Personalplanungen für die kommende Saison beschäftigt ist. Inklusive der Kicker mit auslaufenden Verträgen dürften laut Bickel "fünf, sechs oder sieben Spieler" den Verein verlassen.

Von einem Ausverkauf könne aber keine Rede sein. "Ich kann mir nicht vorstellen – und wir würden uns dagegen wehren -, dass uns zwei, drei Leistungsträger abhandenkommen", erklärte Bickel. (APA, red, 11.5.2018)

Technische Daten und mögliche Aufstellungen:

SK Rapid Wien – Red Bull Salzburg (Wien, Allianz Stadion, 16.30 Uhr/live ORF 2 und Sky, SR Drachta). Bisherige Saisonergebnisse: 2:2 (a), 2:3 (h), 0:1 (h)

Rapid: Strebinger – Thurnwald, M. Hofmann, Ljubicic/Galvao, Auer – Petsos/Ljubicic, Schwab – Schaub, Murg, Ve. Berisha – Schobesberger

Ersatz: Knoflach – Müldür, Sonnleitner, Pavelic, Kuen, S. Hofmann, Mujakic, Joelinton

Es fehlen: Kvilitaia (gesperrt), Bolingoli (Bänderriss im Sprunggelenk), Dibon, Szanto, Mocinic (alle rekonvaleszent/im Aufbautraining)

Fraglich: Galvao (Kapselverletzung), Joelinton (Außenband-Einriss im Knie)

Salzburg: Walke – Lainer, Ramalho, Dembele/Onguene/Caleta-Car, Farkas – Haidara, Samassekou, X. Schlager, Va. Berisha – Dabbur, Hwang

Ersatz: Stankovic – Minamino, Mwepu, C. Leitgeb, Yabo, Wolf, Gulbrandsen

Es fehlen: Pongracic (gesperrt), Ulmer (Muskelverletzung)

Fraglich: Onguene (Hüftverletzung), Caleta-Car (Muskelverletzung)