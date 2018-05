Neuer US-Flugzeugträger hat Antriebsprobleme

Doch die Nachrichtenagentur Bloomberg meldet nun, dass der Flugzeugträger im Jänner eine Erprobungsfahrt abbrechen musste, weil eines der Lager der vier Hauptantriebsstränge heißgelaufen war. Wegen desselben Defekts musste das 90.000-Tonnen-Schiff bereits im April 2017 zurück in die Werft. Wegen der technischen Probleme wird die Gerald Ford wohl nicht vor 2022 in Dienst gestellt werden.

Im März 2017 besuchte US-Präsident Donald Trump die Huntington-Ingalls-Werft in Norfolk im US-Bundesstaat Virginia und kündigte an, die US-Seestreitkräfte aufzurüsten. Außerdem wolle er das Militärbudget um 54 Milliarden auf 603 Milliarden Dollar im Jahr erhöhen, erklärte der US-Präsident.

