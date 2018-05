TV- und Radiotipps für Samstag, 12. Mai

Eurovision Song Contest, Rekorde am Everest, The Door in the Floor und Zufluchtsort Israel – Österreichische Emigration nach Palästina

17.30 MAGAZIN

Bürgeranwalt Themen: 1) Fünf Jahre Pflegegeld vergessen. 2) Einbruchsdiebstahl – warum zahlt die Versicherung nicht? 3) Schmerzmedikamente mit Cannabis. Bis 18.15, ORF 2

19.00 DOKUMENTATION

Land der Berge spezial: Rekorde am Everest 1978 waren Reinhold Messner und Peter Habeler die ersten Menschen auf dem höchsten Berg der Welt ohne zusätzlichen Sauerstoff. Bis 20.15, ORF 3

20.15 SINGSANG

Eurovision Song Contest Lissabon ruft, die Vertreter aus den finalen Nationen singen ums große Ganze. Zuvor weist Andi Knoll in die Materie ein, um 21 Uhr beginnt ein sehr langer Fernsehabend. Bis 0.15, ORF 1

20.15 DOKUMENTATION

Zufluchtsort Israel – Österreichische Emigration nach Palästina Am 14. Mai 1948 wurde von David Ben-Gurion der Staat Israel ausgerufen. Die Dokumentation widmet sich der jüdischen Auswanderung aus Österreich während des Zweiten Weltkriegs. Vielen galt Palästina als "wiedergefundene Heimat", untrennbar verbunden mit der jüdischen Geschichte und Tradition. Menschen wie Teddy Kollek, Martin Buber oder Ari Rath waren maßgeblich daran beteiligt, Israel zu dem zu machen, was es heute ist. Um 21.55 Uhr folgen zwei Dokumentationen über die Geburt Israels im November 1947 sowie Jom Kippur 1973. Bis 0.50, ORF 3

foto: orf

20.15 KUSCHELBÄR

Ted (USA 2012, Seth MacFarlane) Als Kind hat sich John (Mark Wahlberg) nichts sehnlicher gewünscht, als dass sein Lieblingsteddybär zum Leben erwacht. Sein Traum geht tatsächlich in Erfüllung: Doch was in der Kindheit noch wunderschön ist, wird mit den Jahren immer schwieriger. Denn Ted will so gar nicht erwachsen werden. Obwohl doch obszön und ordinär, ein sehr sympathischer Teddybär. Bis 22.10, Vox

22.15 DISHARMONIE

The Door in the Floor – Die Tür der Versuchung (USA 2004, Tod Williams) Nach einem Roman von John Irving: Kim Basinger und Jeff Bridges trauern jeweils auf ihre Art um ihre beiden Söhne, die bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen sind. Die Trauerarbeit führt jedoch zu immer größerer Entfremdung. Ein vielschichtiges filmisches Stillleben. Bis 0.05, Servus TV

0.15 NATURGEWALT

The Day after Tomorrow (USA 2004, Roland Emmerich) Paläoklimatologe Jack Hall (Dennis Quaid) und sein Sohn Sam (Jake Gyllenhaal) sehen sich schlagartig mit der nächsten Eiszeit konfrontiert. Hall warnte seit geraumer Zeit davor, erntete aber nur Unverständnis. Tolle visuelle Umsetzung durch Emmerich. Bis 2.25, Sat1

0.35 MÄNNER MÖGEN MARZIPAN

Müllers Büro (Ö 1985, Niki List) Erst Roland Düringer (Hinterholz 8) konnte 1999 Müllers Büro bei den Besucherzahlen in den Kinos schlagen. Zuvor war Niki Lists Bürokrimisatire unangefochten an der Spitze. Flotte Musik, Filmklassiker parodierend, auf die 80er-Jahre bezogen. Spaßig für Wickie, Slime & Paiper-Freunde und exzessiv Feiernde. Mit Christian Schmidt und Andrea Vitasek. Bis 2.15, ORF 1

1.20 KÜNSTLICHE INTELLIGENZ

Das Ding aus einer anderen Welt (USA 1951, Howard Hawks) Ein Wesen aus dem Weltraum, dessen Intelligenz der der Menschen weit überlegen ist, sekkiert Forscher am Südpol mit seiner unangenehmen Eigenheit, auf Menschen losgehen zu wollen: Nach Motiven einer Kurzgeschichte von J. W. Campell jr. mit dem geisterhaften Titel Who goes there entstand dieser unheimliche, die Angst vor dem Unfassbaren (Ufos) und vor dem Fremden (Kommunisten) auskostende Horror-SF-Klassiker. Bis 3.00, ZDF