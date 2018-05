Skurriler Bug: Windows 10 Rechner verrechnet sich

Ein merkwürdiger Bug betrifft aktuell Berechnungen, bei denen der 25. März vorkommt

In der Rechner-App von Windows 10 hat sich ein Fehler eingeschlichen, der eigentlich in der Vergangenheit schon behoben worden war. Das berichtet PCWelt. So würde es bei der Datumsberechnung zu Fehlern kommen – nämlich immer nur dann, wenn der 25. März involviert ist.

Datum existiert nicht

Offenbar scheint die App diesen nicht als Tag zu erkennen und ihn daher einfach zu überspringen:

Berechnet man etwa die Differenz zwischen dem 1. März 2018 und dem 31. März 2018, kommt das Programm auf das Ergebnis 29 (30 wäre richtig).

Rechnet man vom 1. März auf den 24. März, wird das richtige Ergebnis, nämlich 23 Tage, angezeigt.

Bei einer Berechnung der Differenz zwischen dem 1. Und dem 25. März gibt der Rechner die falsche Zahl, nämlich wieder 23 Tage, aus.

Wurde schon einmal entfernt

Den Bug hat PCWelt bereits im Oktober 2016 entdeckt gehabt, damals beim Windows 10 Anniversary Update (Version 1607). Zwischenzeitlich wurde er auch behoben, ist aber offenbar in den Monaten zwischen dem Frühlings-Update 2017 und Herbst-Update 2017 aus Versehen wieder aufgetaucht. Der Umstand ist auch deswegen kurios, weil die Rechner-App zwar standardmäßig mit Windows ausgeliefert wird, aber als Teil des Windows Stores regelmäßig Updates bekommt. (red, 11.5.2018)