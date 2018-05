Antonio Fian: Jesaia

Das Strandbad in Klagenfurt an einem Frühlingsvormittag 2018

(Das Strandbad in Klagenfurt an einem Frühlingsvormittag 2018, menschenleer bis auf, am Ende des Steges, einen ehemaligen Beachvolleyball-Nachwuchsspieler in schwarzen Stiefeln, schwarzer Hose und schwarzer Jacke mit der Aufschrift "Security". Er wirft Kieselsteine ins Wasser. Nach längerer Zeit erscheint ein zweiter ehemaliger Beachvolleyball-Nachwuchsspieler, gleich gekleidet wie der erste, und setzt sich neben diesen.)

DER ERSTE (sarkastisch): Ah do schau, da Imme. Aa schon do.

DER ZWEITE: Immanual haß i. Oba stimmt, tuat ma lad. Bissl z'long gfeiert gestan.

Geburtstog, waßt. Von Jesaia.

DER ERSTE: Wos, der is schon a Joa olt? Hätt i nit gedocht.

DER ZWEITE: Eh nit. Holwes. Oba Burgi mant, miass ma meglichst oft feiern, daweil er klan is, weil wonn is ölta, wead er nix mea hobn zum Feiern.

DER ERSTE: Stimmt. Die Jungen werns schwer hobn. Schwera wia mia. Bis Jesaia is awochsen, wean Security woascheinlich aa schon Robota mochn.

DER ZWEITE: Komma lei von Onfong on schaun, doss wead guat in Spuat. Und do wea i dahinter sein, sog i da. I ihn schon g'schenkt Beachvolley-Boll zum Geburtstog.

DER ERSTE: Echt? Manst, is a nit noch a bissl klan fia sowos?

DER ZWEITE: Schon. Oba soll sich g'wehnen. Burgi sogt aa: Früh genug heronfian on den Spuat.

DER ERSTE: Und wia tuat er? Taug ihn?

DER ZWEITE: Sicher. Hot glei fest umanond g'haut drauf. Und donn hot probiert einebeißn.

DER ERSTE: Echt?

DER ZWEITE (nickt): Gonz tamisch. (Macht es vor.)

DER ERSTE: Wohrscheinlich hungrig.

DER ZWEITE: Glab i nit. Homma jo grod gessn g'hobt.

DER ERSTE: Vielleicht Wut.

(Vorhang) (Antonio Fian, 11.5.2018)