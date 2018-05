Morgen-Update für Samstag, den 12.5.2018: Causa BVT, Israel und Iran, Macron gegen Orbán

Guten Morgen! Hier die Schlagzeilen des Tages

[Inland] Causa BVT: "Den musst behalten, der weiß zu viel"

[Kopftuchdebatte] FPÖ will ein Neutralitätsgesetz für Lehrerinnen

[International] Iran wirft Israel falsche Vorwände für Luftangriffe in Syrien vor

Zwei Thesen zu Europa: Macron gegen Orbán

[Panorama] Regierung will Haftstrafen für Unfall-Gaffer, die Einsatzkräfte behindern

Kritik am Schweizer "Sterbetourismus" wächst

Kann man mit Wohnungskatzen spazieren gehen?

[Sport] Sensationeller Thiem stürzt König Nadal im Viertelfinale von Madrid

[Web] Boston Dynamics: Roboter laufen auf zwei Beinen und schlagen Salti

[Wetter] Am Samstag scheint zunächst verbreitet die Sonne, etwaige Restwolken oder Nebelfelder lichten sich noch am Vormittag. Nur ganz vereinzelt sind in den Morgenstunden lokale Schauer unterwegs. 19 bis 27 Grad

[Zum Tag] Vor 50 Jahren wurde Tony Hawk geboren. Hawk ist ein US-amerikanischer Skateboarder, der durch die erste 900°-Drehung in der Halfpipe bekannt wurde und die Titelfigur einer nach ihm benannten Videospielserie ist.