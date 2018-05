Historischer Kalender – 13. Mai

1503 – Ferdinand der Katholische von Aragon gelangt auf den Thron von Neapel.

1643 – Ein schweres Erdbeben zerstört Santiago de Chile. Mehr als ein Drittel der Bevölkerung der Stadt kommt ums Leben.

1888 – Als letztes Land Südamerikas schafft Brasilien durch ein Edikt des Kaisers Pedro II. die Sklaverei ab. 1913 – Das erste viermotorige Verkehrsflugzeug, die von Igor Sikorsky gebaute achtsitzige "Grand", unternimmt in Petrograd einen Testflug.

1918 – In Judenburg meutern die Reserveeinheiten des Laibacher Husarenregiments Nr. 17 "Kronprinz", nachdem sie drei Tage kein Brot erhalten hatten. Sechs Mann werden kriegsgerichtlich verurteilt und erschossen.

1923 – Als erster Serienwagen hat der "Lancia Lambda", den die Turiner Automobilfirma ins Programm nimmt, eine mittragende Karosserie und eine unabhängige Vorderradaufhängung.

1938 – Spatenstich zur Errichtung der "Reichswerke Hermann Göring", der späteren VÖEST, in Linz.

1958 – Militärputsch in Algerien gegen die französische Regierung.

1963 – Nach tagelangen blutigen Unruhen entsendet US-Präsident John F. Kennedy Luftlandetruppen nach Birmingham/Alabama.

1963 – Italien verweigert dem österreichischen Bundesratsvorsitzenden und früheren Außenamts-Staatssekretär Franz Gschnitzer die Einreise nach Südtirol.

1968 – In Paris beginnen die offiziellen Friedensverhandlungen zwischen Nordvietnam und den USA. 1968 – Nach andauernden heftigen Studentenunruhen in Frankreich rufen die Gewerkschaften einen 24-stündigen Solidaritätsstreik aus. In Paris kommt es zu einer Großdemonstration, an der Studenten, Arbeiter und linksgerichtete Politiker teilnehmen.

1988 – Die letzten Durchführungsbestimmungen zur Regelung der Autonomie Südtirols werden erlassen.

1993 – Die internationale Walfangkommission lehnt den Antrag Japans ab, die kommerzielle Jagd auf Zwergwale wieder aufnehmen zu dürfen.

1993 – Der italienische Senat hebt die parlamentarische Immunität seines lebenslänglichen Mitglieds Ex-Premier Giulio Andreotti auf.

1993 – Die USA verkünden das offizielle Ende der "Strategischen Verteidigungsinitiative" (SDI). 1998 – Bei einem israelischen Luftangriff auf palästinensische Ausbildungslager im Südlibanon werden zahlreiche Menschen getötet.

2003 – Drei Monate nach Beginn eines Entführungsdramas befreit das algerische Militär mehr als die Hälfte der 32 europäischen Touristen, darunter zehn Österreicher.

Geburtstage:

Eduard Engert, öst. Maler (1818-1897)

Adolf Hölzel, dt. Maler (1853-1934)

Reinhold Schneider, dt. Schriftsteller (1903-1958)

Joseph Pulitzer III., US-Zeitungsverleger (1913-1993)

Todestage:

Curt Riess, dt.-US-Schriftsteller (1902-1993)

Georg Mautner-Markhof, öst. Unternehmer (1926-2008)

Chet Baker, US-Jazzmusiker (1929-1988)

Philippe Gaumont, frz. Radprofi (1971-2013)

(APA, 13.5.2018)