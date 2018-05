Bürgerprotest stoppt Apple-Rechenzentrum in Irland

IT-Konzern stellt 850 Millionen Euro schwere Bemühungen vor weiterem Gerichtsprozess

"Low lie the fields of Athenry", heißt es in einem irischen Volkslied. Auf den grünen Wiesen der Kleinstadt in der westlich gelegenen Grafschaft Galway wollte Apple ein Rechenzentrum errichten. Ein Vorhaben, um das man sich seit 2015 bemüht hat.

Allerdings stieß man auf erhebliche Hürden. Behördliche Genehmigungen dauerten deutlich länger, als erwartet und eine Bürgerinitiative machte sich gegen die Pläne stark. Dennoch sah es im vergangen Herbst so aus, als könnte bald der Spatenstich stattfinden. Nun droht aber doch eine neue Runde vor Gericht. Diese will Apple aber nicht mehr ausfechten und hat das 850-Millionen-Euro-Bauprojekt eingestellt, berichtet Silicon UK.

Apple verzichtet auf Prozess vor EuGH

Der Protest der Bürger hatte vor allem Umwelthintergrund und Sorge um die Belastbarkeit des irischen Stromnetzes. So monierte man die großen Waldflächen, die für die Errichtung hätten abgeholzt werden müssen, wenngleich dafür an anderer Stelle aufgeforstet hätte werden sollen. Allgemein wurde die Umweltverträglichkeit des Vorhabens angezweifelt. Ob die Bevölkerung in Athenry selber gegen den Bau war, steht allerdings infrage. Denn es gab sogar eine Demonstration für das Rechenzentrum, das rund 300 Jobs schaffen sollte.

Im Oktober vergangenen Jahres hatte das irische Höchstgericht zugunsten von Apple entschieden und die Bedenken des Bürgerprotests abgewiesen. Nun wurde allerdings eine Berufung gegen diese Entscheidung vor dem EuGH zugelassen. Weil die Verfahren in Straßburg sehr langwierig verlaufen können, zieht Apple nun – unter Bedauern der irischen Regierung – den Stecker.

Rechenzentrum in Viborg fast fertig

Als führende Kraft des Protests gilt ein amerikanisch-irischer Umwelttechniker namens Allan Daly. Er liegt auch mit einem anderen IT-Riesen im Clinch und versucht den Bau eines Serverzentrums von Amazon nahe Dublin zu stoppen.

Baufortschritte gibt es für Apple derzeit andernorts. Das zeitgleich zum irischen Projekt angekündigte Rechenzentrum im dänischen Viborg soll sich in eiligen Schritten seiner Fertigstellung nähern. (red, 11.05.2018)