Papst hat keine Zeit für Salzburgbesuch

Franziskus schlug Einladung zu 200-Jahr-Feier für "Stille Nacht, Heilige Nacht" aus

Salzburg/Oberndorf/Vatikanstadt – Papst Franziskus wird Salzburg anlässlich des 200-Jahr-Jubiläums des Liedes "Stille Nacht, Heilige Nacht" nicht besuchen. Das teilte der Vatikan nun dem Salzburger Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) mit, der den Heiligen Vater zum Jubiläum eingeladen hatte. Ein Salzburg-Besuch sei aufgrund bestehender Planungen nicht möglich, heißt es im Schreiben des vatikanischen Staatssekretariats.

Bei einem Besuch in Rom heuer im März hatten Haslauer und Bundeskanzler Sebastian Kurz den Papst über das Jubiläumsjahr 2018 informiert und dabei die schon vorher übermittelte Einladung nach Salzburg bekräftigt. "Seine Heiligkeit hat mich beauftragt, Ihnen für diese freundliche Einladung herzlich zu danken. Ich bedauere, Ihnen jedoch mitteilen zu müssen, dass es dem Heiligen Vater aufgrund bereits bestehender Planungen nicht möglich ist, einen Besuch Ihres Landes zu verwirklichen. Papst Franziskus wird die Jubiläumsfeierlichkeiten im Gebet begleiten. Gerne schließt er auch Sie und die Aufgaben Ihres verantwortungsvollen Amtes in sein Beten mit ein und erbittet Ihnen und allen Bürgerinnen und Bürgern des Landes Salzburg Gottes Schutz und reichen Segen", schrieb Erzbischof Angelo Becciu, teilte die Landeskorrespondenz am Freitag mit.