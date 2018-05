Messe Wien widmet sich Mitte Mai dem Internet der Dinge

350 Teilnehmer aus 15 Ländern haben sich angemeldet

Am 16. und 17. Mai findet Österreichs größte Veranstaltung zum "Internet der Dinge" bzw. zu "Industrie 4.0" in der Wiener Messe statt. 350 Teilnehmer aus 15 Länder haben sich angemeldet, vermeldet die Messe am Freitag. Das Event steht unter dem Motto "Innovate with IoT", 40 Redner werden dazu das Wort ergreifen.

Die Digitalisierung der Wirtschaft schreitet auch in Österreich voran. Laut einer kürzlich präsentierten Umfrage des Beratungsunternehmens EY unter 250 mittelständischen Industrieunternehmen nutzen 60 Prozent digitale Unterstützung in der Produktion – in Deutschland sind es demnach nur 54 Prozent.

Die meisten Unternehmen stecken allerdings nur ein bis zwei Prozent des Umsatzes in digitale Technologie. Und ein Viertel geht sogar davon aus, dass Industrie 4.0 weder jetzt noch später eine Rolle spielen wird. (APA, 11.5.2018)