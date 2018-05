FC Barcelona hat trotz Double Lust auf mehr

Katalanen hoffen auf Liga-Saison ohne Niederlage und Goldenen Schuh für Messi – Real und Atletico wohl mit B-Teams

Madrid – Den Gewinn von Spaniens Fußball-Meisterschaft und Cup hat der FC Barcelona bereits fixiert, dennoch haben die Katalanen noch Lust auf mehr. In der vorletzten Runde geht es am Sonntag auswärts gegen Levante darum, weiterhin ungeschlagen zu bleiben und damit die Chance auf einen historischen Erfolg zu wahren, nämlich eine komplette Liga-Saison ohne Niederlage zu beenden.

Dieses Husarenstück gelang bisher lediglich Athletic Bilbao 1929 und Real Madrid 1932, damals umfasste eine Spielzeit aber nur 18 Partien. Mittlerweile werden im Oberhaus 38 Runden ausgetragen. Saisonübergreifend ist Barcelona seit dem 0:2 in Malaga am 8. April des Vorjahres in den jüngsten 43 Liga-Matches (34 Siege, 9 Unentschieden) nicht mehr als Verlierer vom Platz gegangen.

"Nicht nachlassen"

Das soll sich nun auch beim 16. Levante und zum Abschluss vor eigenem Publikum gegen den Elften Real Sociedad nicht mehr ändern, wie Andres Iniesta betonte. "Wir werden nicht nachlassen, denn wir haben ein großes Ziel, ungeschlagen zu bleiben. Wenn wir das schaffen, wäre das etwas Besonderes", sagte der im Sommer von Barca scheidende Kapitän.

Sein Teamkollege Lionel Messi hat für die abschließenden Runden noch eine zusätzliche Motivation. Der Argentinier liegt im Kampf um Europas Goldenen Schuh für den besten Torjäger des Kontinents mit 34 Treffern drei Tore vor Liverpools Mohamed Salah. Der Ägypter kann allerdings nur noch ein Liga-Match in dieser Saison bestreiten. Sollte sich Messi durchsetzen, wäre er mit fünf Trophäen die alleinige Nummer eins vor Cristiano Ronaldo (4).

Der Portugiese verpasst Real Madrids Heimspiel am Samstag gegen Celta Vigo wegen einer Knöchelblessur. Außerdem dürfte Coach Zinedine Zidane in diesem Match einige weitere Stammkräfte im Hinblick auf das Champions-League-Finale am 26. Mai in Kiew gegen Liverpool schonen. Ähnliches gilt für Atletico Madrid beim Auswärtsspiel gegen Getafe – der Tabellenzweite absolviert am kommenden Mittwoch in Lyon das Europa-League-Endspiel gegen Salzburg-Bezwinger Olympique Marseille. (APA, 11.5.2018)