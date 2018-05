Essl-Verkäufe fallen unter Folgerechtsrichtlinie

im kinsky

1996 wechselte Martin Kippenbergers "Kiss me" (1983) für knapp 10.000 Euro über die "Wiener Kunstauktionen" (nunmehr "im Kinsky) in die Sammlung Essl. Es ist eines der Werke, die jüngst an Reinhold Würth verkauft wurden und nun in einer Ausstellung in Schwäbisch Hall zu sehen ist. Gegenwärtig würden Auktionshäuser den Handelswert des Bildes mit zumindest 600.000 Euro beziffern, womit bei einem Verkauf etwa 9000 Euro Folgerechtsgebühren anfielen.