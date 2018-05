Salzburger Dreierkoalition steht bis 27. Mai

Erste personelle Weichenstellungen bei den Grünen

Salzburg – Läuft alles nach Plan, dann steht die neue Salzburger Landesregierung in etwas mehr als zwei Wochen fest: Man werde bis zum Sonntag, 27. Mai, die Verhandlungen zwischen ÖVP, Neos und Grünen abschließen, sagte Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) Freitagmittag vor Beginn einer neuen Gesprächsrunde der drei Parteien.

Auch wenn große Brocken wie die Raumordnung oder das im Zentralraum Salzburg regelmäßig kollabierende Verkehrssystem erst auf die Tagesordnung kommen: Weder Haslauer noch die Vertreter von Neos und Grünen ließen am Freitag Zweifel aufkommen, dass es zur gewünschten Dreierkoalition in Salzburg kommen werde. Angelobung ist dann am 13. Juni. Fünf Regierungsmitglieder wird die ÖVP stellen, Neos und Grünen je eines.

Soziallandesrat Schellhorn bleibt

Personell sind – zumindest offiziell – noch viele Posten offen. Klar ist aber inzwischen, wer den einzigen verbliebenen Sitz der Grünen in der Landesregierung behält: Soziallandesrat Heinrich Schellhorn hat sich gegen die bisherige Familienlandesrätin Martina Berthold durchgesetzt. Berthold muss sich mit der Funktion der Landtagsklubobfrau begnügen. Sie soll im Herbst aus der Landespolitik völlig ausscheiden und in die Kommunalpolitik der Stadt Salzburg wechseln. Damit hat Schellhorn auch gute Chancen den Parteivorsitz der Grünen zu übernehmen. (Thomas Neuhold, 11.5.2018)