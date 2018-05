"Man muss nicht in einem Krisengebiet arbeiten, um Gewalt zu erfahren"

Tracie Powell ist "Senior fellow" bei der US-amerikanischen Stiftung "Democracy Fund", die von Ebay-Gründer Pierre Omidyar gegründet wurde. Die Stiftung investiert in Unternehmungen, die Demokratie verbessern sollten. Außerdem gründete Powell "AllDigitocracy", eine Plattform, die sich mit den Auswirkungen der Medienberichterstattung auf bestimmte Minderheiten beschäftigt. In Perugia diskutiere sie über sexuelle Gewalt im Journalismus und das Vertrauen in die Medien. Sie setzt sich dafür ein, dass in Redaktionen Strategien im Umgang mit Online-Belästigungen, sexuellen und rassistischen Übergriffen etabliert werden.

Konstantin Auer hat einen Bachelor in Politikwissenschaft und einen in Publizistik- und Kommunikationswissenschaft. Derzeit macht er den Master in Journalismus an der FH Wien der WKW. Erste journalistische Erfahrungen sammelte er bei den Tips, bei M-Media, dem Kurier und dem ORF.

Miriam Hübl hat Politikwissenschaften in Wien und Kopenhagen, außerdem Social Design an der Universität für angewandte Kunst studiert. Danach Journalismus und Neue Medien an der FH Wien. Journalistisch befasst sie sich mit unterschiedlichen Dimensionen von Politik – im Großen wie im Kleinen, versteckt und offensichtlich, hier und dort.

Zum Projekt: Vom Internationalen Journalismusfestival in Perugia (11. bis 15. April 2018) berichten Studierende des Studienbereichs für Journalismus und Medienmanagement der FH Wien der WKW. >>> Mehr hier im Schwerpunkt über Perugia