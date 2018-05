"Wird man bedroht, hat man einen sensiblen Punkt getroffen"

Laura Silvia Battaglia schreibt unter anderem für den Schweizer RSI, Transterra News oder RaiNews. Als Videojournalistin hat Battaglia sechs Dokumentationen produziert und unter anderem den Preis "Journalist for the Mediterranean Sea" erhalten. Beim internationalen Journalismus-Festival in Perugia sprach sie über Kriegsberichterstattung im Jemen und die Humanitäre Korridore im Mittelmeerraum.

Perugia/Wien – Laura Silvia Battaglia berichtet aus Konflikt- und Kriegsgebieten im Nahen Osten. Obwohl sie selbst schon wegen ihrer Berichterstattung inhaftiert wurde, riskieren ausländische JournalistInnen ihrer Meinung nach oft weniger, als ihre Kontaktpersonen vor Ort, sagt sie in Teil 7 der Video-Serie über Journalistinnen und Journalisten und ihre Erfahrungen mit und ihre Strategien gegen Repressionen, aufgenommen beim Internationalen Journalismusfestival in Perugia im April 2018 .

