Dieser Router bevorzugt Gamer

Linksys WRT32XB priorisiert Datenverkehr von Xbox One und anderen Spielgeräten

Linksys Router WRT32XB bevorzugt Gamer. Konkret zieht das Gerät den Datenverkehr der Xbox gegenüber anderen Teilnehmern im Netzwerk vor. Der Router ist vorerst in den USA verfügbar und dort um 250 Dollar zu haben. In Europa ist mit dem WRT32X eine ähnliche Version bereits verfügbar – Kostenpunkt circa 230 Euro.

Bald auch für andere Geräte

Wie Engadget berichtet, erkennt der Linksys WRT32XB automatisch den Datenverkehr der Xbox One, Xbox One X und Xbox One S. In weiterer Folge wird dieser dann priorisiert. Übrigens soll diese Bevorzugung in Zukunft ausgeweitet werden. Mittels Software-Update soll sämtlicher Gaming-Datenverkehr künftig höhere Priorisierung haben – egal, ob Playstation, Xbox oder PC. (red, 11.05.2018)