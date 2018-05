Wahlmanipulation: US-Regierung veröffentlicht 3.519 russische Inserate

Auf Facebook wurde eine weitläufige Kampagne geführt, um Trump zur Wahl zu verhelfen

Demokraten des Geheimdienstausschusses der Vereinigten Staaten haben am Donnerstag 3.519 Werbeanzeigen veröffentlicht, die von Russland bezahlt wurden und das Ziel hatten, politische Manipulation in den USA zu betreiben. Sie gelten als eines der offensichtlichsten Nachweise für Russlands finanzielle Investitionen, um die US-Politik zu lenken, wie Bloomberg berichtet. Einige Werbepostings wurden zuvor schon veröffentlicht.

Internet Research Agency

foto: screenshot

Die meisten von ihnen sollen in russischem Rubel bezahlt worden sein. Die Käuferkonten können auf das Unternehmen von Jewgeni Prigozhin, in russischen Medien oftmals als "Putins Koch" bezeichnet, die Internet Research Agency, zurückgeführt werden.

foto: screenshot

Polarisierende Themen

Die Anzeigen waren sowohl an eher liberale wie auch konservative Bürger gerichtet und behandelten in den USA polarisierende Themen wie die Regulierung von Waffen, Rechte für Homosexuelle, Muslime, Immigration und Polizeigewalt gegen Afroamerikaner. Zudem wurde zu unterschiedlichsten Wahlkandidaten inseriert. Manche Postings forderten Nutzer dazu auf, an Protesten und Zusammenkünften teilzunehmen.

foto: screenshot Immer wieder wurden Zusammenkünfte veranstaltet – sowohl für liberale als auch für konservative US-Bürger.

Ziel der Inserate war es offenbar, dem republikanischen Präsidenten Donald Trump zur Wahl 2016 zu verhelfen. Außerdem gab man sich mehrfach etwa als afroamerikanische Aktivisten aus, um Propaganda gegen die demokratische Kandidatin Hillary Clinton zu verbreiten und sie zu diskreditieren. Der Kandidat Bernie Sanders wurde bei als eher liberal identifizierten Nutzern in der Vorwahl unterstützt.

foto: screenshot

Veranstaltungen für beide Seiten

Nach der Wahl wurde die Kampagne fortgeführt. Bei dem eher liberalen Publikum wurden auch Anti-Trump-Inserate geschalten und zu Versammlungen aufgerufen, während konservative mehrfach dazu aufgefordert wurden, zu zeigen, dass sie "ihren" Präsidenten unterstützen.

Der US-Sonderermittler Robert Mueller prüft derzeit, ob es zwischen Trumps Wahlkampfteam und der russischen Regierung geheime Absprachen gegeben und Russland Einfluss auf die Wahl genommen hat. Im Februar ließ er eine Anklageschrift gegen 13 Russen erstellen, darunter auch Prigozhin. Die Angeklagten seien Experten des sozialen Mediums gewesen und verfassten ihre Postings sehr durchdacht – etwa gab man Acht auf Zeitzonen und erstellte Listen zu US-amerikanischen Feiertagen. (muz, 11.5.2018)