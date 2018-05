Winnipeg Jets erreichten NHL-Conference-Finale

Vizemeister Nashville Predators damit ausgeschieden

Nashville – Die Winnipeg Jets haben in der NHL das Conference-Finale bzw. Playoff-Halbfinale erreicht. Die Kanadier gewannen am Donnerstag das entscheidende siebente Spiel auswärts in der Bridgestone Arena gegen Vizemeister Nashville Predators klar 5:1 und holten sich die Serie mit 4:3.

Winnipegs Paul Stastny (11., 52.) war mit zwei Toren und einer Vorlage der Topscorer beim Auswärtssieg seiner Mannschaft. Jets-Schlussmann Connor Hellebuyck stoppte 36 Schüsse. Im Finale der Western Conference warten die Vegas Golden Knights. Sowohl Winnipeg als natürlich auch Liganeuling Vegas stehen zum ersten Mal im Halbfinale der Profiliga. Los geht es Samstag in Winnipeg.

Winnipeg darf vom ersten kanadischen Stanley-Cup-Triumph seit jenem von Montreal (1993) träumen. Im Osten ermitteln Tampa Bay Lightning und die Washington Capitals den zweiten Finalisten um den Stanley Cup. (APA, 11.5.2018)

NHL-Playoff, Donnerstag

Western-Conference-Halbfinale:

Nashville Predators – Winnipeg Jets 1:5.

Endstand in der Serie: 3:4

Conference-Finale ab Samstag:

Winnipeg Jets – Vegas Golden Knights