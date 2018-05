Oldtimer-Guide 2018: Das gute Dutzend

Vorwärts in die Vergangenheit, meint Gregor Auenhammer und empfiehlt Oldtimer-Fans den Griff zum neuen Guide

Aller guten Dinge sind zwölf. Denn seit zwölf Jahren erscheint – à la "alle Jahre wieder" – ein Oldtimer-Guide. Genauso richtig ist aber folgende Aussage: Aller guten Dinge sind elf. Denn in elf Kategorien beschreibt Herausgeber Christian Schamburek, was hilft, wenn der Vergaser bei automobilen Chromjuwelen streikt, wenn das Blech wegfliegt, wenn rechtliche Fragen der Antwort harren, wo wie wann welche Details bei An- und Abmeldung zu klären sind. Der aktuelle Guide listet minutiösest sämtliche Kontaktdaten und Beschreibungen in elf Kategorien (Werkstätten, Professionisten, Clubs, Messen etc.).

50, 60, Ladies only

Gleich richtig wie die obigen Behauptungen aber sind auch die Statements: "Aller guten Dinge sind 50" sowie "Aller guten Dinge sind 60". Schließlich gilt es, 50 Jahre Vespa Primavera und 60 Jahre Bosch zu feiern. Christian Schamburek gewährt Einblick in die oft unterschätzte, realiter bedeutende Rolle von Bosch bei der Entwicklung des Motorsports. In der Story "Rallye des Princesses" dokumentiert er die Abenteuer von Ines Kasparek und Irmie Schüch-Schamburek im Rahmen der französischen Rallye für "Ladies only". Friedrich Ehn exhumiert die Erlebnisse von Ladislaus Almàsy mit seiner Puch in "Der englische Patient und die Motorräder". Auch Charity kommt zum Zug im Bericht über "The Distinguished Gentleman's Ride".

Fantastisch die Bildsprache, zieht sich doch der Fotorealismus des Künstlerkollektivs Unique & Limited durch den 2018er-Guide. Dahinter verbirgt sich das Trio Jan Rambousek, Petr Milerski und Isabell. Mayrhofer. "Aller guten Dinge sind drei!" (Gregor Auenhammer, 17.5.2018)