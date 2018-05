Staatsanwalt: 18-Jähriger plante in Mistelbach "Amoklauf"

Die Waffe hatte laut ersten Erkenntnissen eine Hemmung. Eine U-Haft soll am Freitag beantragt werden

Mistelbach/Korneuburg – Ein 18-Jähriger, der am Mittwochnachmittag vor einem Schulzentrum in Mistelbach einen 19-Jährigen mit einer Schrotflinte angeschossen haben soll, hatte nach Angaben der Staatsanwaltschaft Korneuburg ein Massaker beabsichtigt: "Er hat es vor der Polizei gestanden, dass er einen Amoklauf geplant hat", sagte Staatsanwaltschaftssprecher Friedrich Köhl am Freitag.

Wegen Versagens der Waffe aufgrund einer Hemmung habe der 18-Jährige die Flinte weggeworfen und sei davongelaufen, sagte Köhl. Die Staatsanwaltschaft führt ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten Mordes.

Der mutmaßliche Schütze war am Mittwochabend festgenommen worden und wurde laut Polizei am Donnerstag in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert. Ausgeforscht wurde der Grundwehrdiener durch die Registrierungsnummer der Waffe. "Die Staatsanwaltschaft wird heute die Verhängung der U-Haft beantragen", teilte Köhl am Freitag mit.

Ermittlungen laufen

Die Erhebungen in Zusammenhang mit der Schussabgabe waren am Freitag weiter im Laufen. Während die Einvernahmen demnächst abgeschlossen werden, werden die Ermittlungen "noch längere Zeit in Anspruch nehmen", sagte Raimund Schwaigerlehner von der Landespolizeidirektion Niederösterreich.

Neben Erhebungen im Umfeld des 18-Jährigen müssten auch IT-Medien ausgewertet werden, was mehrere Wochen dauern könnte, teilte Schwaigerlehner mit. Dass der 19-Jährige Schussopfer wurde, sei nach derzeitigem Ermittlungsstand "Zufall" gewesen, sagte der Sprecher. Die Existenz eines Briefes, in dem der ehemalige Schüler einer Bildungseinrichtung des Zentrums in Mistelbach laut "Kurier" angekündigt haben soll, dass er sich an zwei Burschen rächen wollte, wurde weder von Polizei noch Staatsanwaltschaft Korneuburg bestätigt. (APA, 11.5.2018)