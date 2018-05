Iran dementiert Beteiligung an Angriffen auf Israel

"Lüge des zionistischen Regimes" – Mogherini-Sprecherin betont Selbstverteidigungsrecht Israels

Teheran – Das iranische Außenministerium hat am Freitag eine Beteiligung des Iran an den Raketenangriffen auf israelische Armeeposten tags zuvor auf den Golanhöhen dementiert. Israel benutze "frei erfundene und grundlose" Unterstellungen, um damit Angriffe auf syrische Ziele zu rechtfertigen, sagte Außenamtssprecher Bahram Ghassemi am Freitag.

Ghassemi kritisierte auch die Reaktion der internationalen Gemeinschaft. "Mit solchen Reaktionen wird dem zionistischen Regime (Israel) nur grünes Licht für weitere Aggressionen gegeben, die die Region nur unsicherer und instabiler machen", sagte er laut der Website des iranischen Außenministeriums.

"Weitere Lüge"

Eine ähnliche Reaktion gab es am Donnerstag vom Sicherheitsausschuss des iranischen Parlaments. "Das ist eine weitere Lüge des zionistischen Regimes für Propagandazwecke (gegen den Iran)", behauptete Ausschusssprecher Mohammad Nobandegani. Der Iran habe keine militärischen Stützpunkte in Syrien, sondern lediglich militärische Berater.

EU betont Selbstverteidigungsrecht Israels

Die EU hat nach dem Beschuss israelischer Armeeposten auf den Golanhöhen durch iranische Revolutionsgarden Israels Recht auf Selbstverteidigung betont. Die Berichte über die ersten direkten Angriffe iranischer Einheiten auf Israel von Syrien aus seien extrem besorgniserregend, sagte eine Sprecherin der EU-Außenbeauftragten Federica Mogherini am Donnerstagabend. Israel habe ein Recht darauf, sich zu verteidigen. Ähnlich hatte sich zuvor schon der deutsche Außenminister Heiko Maas geäußert, der die Angriffe als Provokation kritisierte.

Laut israelischen Angaben griffen die in Syrien stationierten Kuds-Brigaden der iranischen Revolutionsgarden in der Nacht auf Donnerstag mehrere israelische Armeeposten auf den Golanhöhen mit Raketen an. Israel reagierte mit einem massiven Einsatz seiner Luftwaffe gegen zahlreiche iranische Stellungen im Nachbarland. Es war die bisher schwerste Konfrontation zwischen den beiden Staaten. Laut Israels Verteidigungsministers Avigdor Lieberman wurde fast die komplette iranische Infrastruktur in Syrien getroffen.

Guterres fordert Ende der "Feindseligkeiten"

UN-Generalsekretär António Guterres hat ein "sofortiges Ende aller Feindseligkeiten" im Nahen Osten gefordert. Jegliche Provokationen müssten vermieden werden, "um einen neuen Flächenbrand in einer bereits jetzt in schreckliche Konflikte verwickelten Region zu verhindern", sagte Guterres nach Angaben eines Sprechers am Donnerstag.

Der UN-Sicherheitsrat müsse die Lage wachsam verfolgen und seinen Verpflichtungen entsprechend der UN-Charta nachkommen, erklärte Guterres. Eine Dringlichkeitssitzung wurde bisher nicht einberufen.

Israels UN-Botschafter Danny Danon forderte Guterres und den Sicherheitsrat zu einer Verurteilung der iranischen Raketenangriffe auf. Das "aggressive Handeln des Iran" müsse verurteilt werden. Zudem müsse der Sicherheitsrat den Iran auffordern, sich militärisch aus Syrien zurückzuziehen. (APA, 11.5.2018)