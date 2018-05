USA drohen Ungarn mit Entzug der Visa-Freiheit

Ungarische Pässe massenweise illegal erworben – US-Ministerium sieht Bedrohung der inneren Sicherheit – Budapest: Gespräche mit US-Behörde laufen noch

Washington/Budapest – Das US-Heimatschutzministerium droht Ungarn mit dem Entzug der Visa-Freiheit. Das berichtete die "Washington Post" am Donnerstag online unter Berufung auf ein Behördendokument. Demnach hätten rund 700 Personen illegal ungarische Original-Pässe erworben – 85 davon hätten so versucht in die USA einzureisen, 65 sei es auch gelungen. 30 Personen mit solchen Pässen seien im Oktober noch im Land gewesen.

Ungarn ist seit 2008 Mitglied des amerikanischen Programmes für Visa-Freiheit. Seitdem können die Inhaber eines ungarischen Passes nach einer vorherigen Online-Registrierung ungestört in die USA reisen. Untersuchungen der US-Behörden hätten gezeigt, dass die Personen nach dem illegalen Erwerb der Pässe die Identität des ursprünglichen Besitzers des Dokumentes angenommen hätten.

Doppelstaatsbürgerschaften

Demnach würden dabei vor allem ungarische Doppelstaatsbürgerschaften ausgenutzt: Angehörige der ungarischen Minderheit in den Nachbarländern können eine ungarische Staatsbürgerschaft erhalten, auch wenn sie nicht in Ungarn leben und arbeiten – auf diese Weise können sie eben auf legalem Weg einfach einen ungarischen Reispass beantragen, der später gesetzwidrig weiterverwendet werden könnte. Seit die Möglichkeit einer Doppelstaatsbürgerschaft 2011 unter Ministerpräsident Viktor Orban eingeführt wurde, hätten laut US-Behörden bereits mehr als eine Million Menschen davon Gebrauch gemacht.

Bereits im Oktober 2017 hatte Washington der US-Zeitung zufolge Budapest auf das Problem aufmerksam gemacht. Sie forderten demnach die ungarischen Behörden zur Ausarbeitung eines sogenannten Aktionsplans innerhalb von 45 Tagen auf – bisher blieb der Wunsch aber unbeantwortet. Vergangenen April seien dann hohe Vertreter des US-Heimatschutzministeriums nach Budapest gereist, um vor dem Entzug der Visa-Freiheit zu warnen.

"Noch nicht abgeschlossen"

Ein Sprecher der US-Behörde wollte sich aktuell nicht dazu äußern. Aus dem Innenministerium in Budapest hieß es nur kurz, die Gespräche mit dem US-Heimatschutzministerium seien "noch nicht abgeschlossen".

Experten warnen unterdessen vor "einer ernsten Sicherheitsbedrohung". Stewart Baker, ein ehemaliger Mitarbeiter des US-Heimatschutzministeriums, sagte gegenüber der "Washington Post", die häufigsten Gründe für das Verbergen einer Identität seien krimineller Natur – wie etwa Drogenhandel, Organisiertes Verbrechen oder illegale Migration. Wenn Mitglieder von Terrororganisationen wie der "Islamische Staat" oder Al-Kaida in den Besitz solcher Pässe kommen, sei dies natürlich "besonders beunruhigend". Auch, erklärte der Sicherheitsexperte, könnten aus den USA ausgewiesene russische Agenten so ihren Weg zurück in die Vereinigten Staaten finden. (APA, 11.5.2018)