TV- und Radiotipps für Freitag, 11. Mai

"Wir sind Kaiser", Festwochen-Eröffnung und "Sisters" auf ATV

19.40 REPORTAGE

Re: Gut vernetzt im Alter – Smarte Technik für Senioren Wie digitale Technik im Alter helfen kann, erforscht im nordrhein-westfälischen Elsoff das Projekt "Cognitive Village". Es geht um vernetzte Wohnungen, die Angehörigen die Betreuung erleichtern, oder auch Fußböden, die Stürze registrieren. Bis 20.15, Arte

20.15 AUDIENZ

Wir sind Kaiser Robert Heinrich I. (Robert Palfrader) und sein treuer Obersthofmeister Seyffenstein (Rudi Roubinek) begrüßen Comedian Gernot Kulis, Werner Kogler von den Grünen, den Neos-Abgeordneten Sepp Schellhorn und das Trio Folkshilfe. Bis 21.15, ORF 1

20.15 SPASSIG

Sisters (USA 2015, Jason Moore) Die Eltern verkaufen das Haus, die erwachsenen Töchter (Amy Poehler, Tina Fey) müssen ihr Kinderzimmer ausräumen. Unpackbar, was sich dort angesammelt hat. Neben Postern von Michael J. Fox oder Xanady schwelgen die zwei in Erinnerungen, planen eine Riesen-Abschiedsparty und wollen so richtig auf den Putz hauen. Aber wie so oft im Leben: Es kommt immer alles anders, als man denkt. Schräger Spaß. Bis 22.30, ATV

foto: ap Bunt, schrill, schräg und lustig: Tina Fey und Amy Poehler als Schwestern Kate und Maura Ellis in "Sisters": 20.15, ATV.

21.00 MAGAZIN

Makro: Wandel im Nahen Osten Saudi-Arabien will sich wirtschaftlich erneuern. Die "Vision 2030" soll das Land unabhängiger vom Öl machen. Dazu gehört unter anderem der Einstieg in die Atomenergie. Bis 21.30, 3sat

21.20 LIVE-ÜBERTRAGUNG

Eröffnung der Wiener Festwochen Alma, Ernst Molden, Willi Resetarits, Voodoo Jürgens, Mira Lu Kovacs, EsRAP, Gustav und Nino aus Wien singen und musizieren. Ursula Strauss und Gerald Votava lesen Gedichte von Christine Nöstlinger. Die Regie führt an diesem Abend Thomas Bogensberger. Bis 22.55, ORF 2

23.10 DOKUMENTATION

Universum History: Erster auf dem Everest Edmund Hillary war 1953 der erste Mensch, der den höchsten Berg der Welt bezwang. So steht es in den Geschichtsbüchern. Aber der deutsche Forscher Jochen Hemmleb bezweifelt das. Unterhalb des Gipfels entdeckte er mit seinem Team die gut erhaltene Leiche von George Mallory, der schon 1924 zusammen mit seinem Partner Andrew Irvine den Gipfel erstürmen wollte. Stand Mallory schon 29 Jahre vor Hillary auf dem Gipfel? Bis 00.00, ORF 2

23.45 MAGAZIN

Tracks Mit einem Spezial zu 80-Jährigen, die das Wort Ruhestand nicht kennen. Etwa François Bayle (er gilt als Pionier der konkreten Musik), Anti-Sowjet-Art-Gründer Erik Bulatow, Dada-Künstler und symbolischer Bankräuber Pierre Pinoncelli, Horrorfilm-Queen Barbara Steele oder Hells-Angels-Gründungsmitglied Sonny Barger. Bis 0.30 Arte

(Astrid Ebenführer, 11.5.2018)