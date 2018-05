Technische Details zu Nokia X(6) enthüllt

Kurz vor der offiziellen Präsentation zeigt eine Zertifizierung in China, was im Nokia X(6) steckt

Am 16. Mai soll HMDs neues Nokia-Smartphone X(6) offiziell vorgestellt werden. Doch seit Ende April gelangen tröpfchenweise immer mehr Informationen in Umlauf. So wurde das Gerät bei einem Presseevent in China bereits präsentiert, wodurch Fotos ins Netz gelangten. Technische Details blieben dabei aber aus. Die kommen nun dank einer Zertifizierung bei der chinesischen Telekomaufsicht Tenaa. Dessen Datenbank verrät einen Teil der Spezifikationen, wie Winfuture berichtet.

Vermutlich Snapdragon 450-Prozessor

So verfügt das Nokia X(6) über ein 5,8 Zoll-Display mit 2.280x1.080 Pixel. Es hat also ein 19:9-Format. Als Prozessor kommt vermutlich ein Snapdragon 450 von Qualcomm zum Einsatz, die Tenaa-Datenbank führt hier nur einen 1,8 Ghz-Prozessor an. Der Arbeitsspeicher ist je nach Modell variabel; der interne Speicher manuell erweiterbar. Die Dualkamera mit Zeiss-Optik schafft 16 Megapixel, die Frontkamera auch. Der Akku liegt mit 3.000 mAh im Durchschnitt.

Das Gerät soll auf Android 8.1 Oreo laufen, mehr Details folgen dann Mitte Mai. (red, 10.5.2018)