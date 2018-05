Sommerfest des Parlaments steht unter dem Motto "1968"

Hohes Haus hält erstmals Sommerfeier ab

Wien – Dem Parlament ist zum Feiern zu Mute. Erstmals lädt das Hohe Haus kommenden Juli zu einem Sommerfest in der Wiener Innenstadt. Der Event soll "einer Kontaktaufnahme von BürgerInnen mit Abgeordneten dienen", ist dem Protokoll der jüngsten Sitzung der Präsidiale zu entnehmen. Als Motto für die Veranstaltung wurde "1968" ausgegeben.

Die Details sollen erst in den kommenden Wochen ausgearbeitet werden. Fix ist aber bereits das Datum, nämlich der 5. Juli. An diesem Tag findet die letzte Plenarsitzung des Nationalrats vor der Sommerpause statt, sollte der Ersatztag 6. Juli nicht in Anspruch genommen werden.

Als Ort in Aussicht genommen ist das Palmenhaus im Wiener Burggarten. Inwieweit die daran angrenzenden Grünflächen einbezogen werden können, ist noch offen. Platz wird man jedenfalls brauchen. Denn nicht nur das Volk soll einbezogen werden, auch die Mitarbeiter der Klubs sowie der Parlamentsdirektion werden Adressaten der Einladung sein. (APA, 10.5.2018)