Frankreichs Präsident Macron mit Karlspreis ausgezeichnet

Emmanuel Macron erhielt Karlspreis für große Verdienste um Frieden und die europäische Einigung. Er drängt die EU zu schnellen Reformen und warnt vor der Spaltung Europas

Aachen – "Singt dem Himmelkönig Lieder, Festesfreude füllet wieder Karls des Großen Heiligtum!" Dieser Text aus der Karlshymne, geschrieben im 12. Jahrhundert, erschallt traditionell jedes Jahr im Krönungssaal des Rathauses von Aachen, wenn die Stadt ihren Karlspreis für große Verdienste um Frieden und die europäische Einigung vergibt. Die Festgemeinde, Politiker, Künstler, hunderte "Bürger von Aachen", intonieren sie in den historischen Gemäuern auf Lateinisch. Das Rathaus ist auf den Grundfesten der Königshalle Karls des Großen, des Frankenkönigs gebaut.

Die Wucht der Geschichte ist also riesig, so wie die politischen Probleme in Europa und auf globaler Ebene, wie der Bürgermeister zu Begrüßung mit dem Verweis auf die Iran-Entscheidung des US-Präsidenten betonte. 2018 geht der Karlspreis an den französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron, "den derzeit größten Impulsgeber für die Vereinigung Europas", wie es in der Würdigung hieß. Die Latte lag also auch für die deutsche Kanzlerin Angela Merkel hoch, die die Laudatio auf Macron hielt, "eine mit Spannung erwartete Rede", wie der Stadtchef anmerkte.

Macron drängt zu Reformen

Macron drängt die EU und Deutschland zu energischen und schnellen Reformschritten. Es gehe darum, Europas Souveränität zu behaupten und nicht nur Entscheidungen anderer Mächte "zu erleiden", sagte er bei der Entgegennahme des Preises. Europa dürfe sich nicht spalten lassen, die EU müsse jetzt handeln und dürfe mit Reformen nicht warten. "Spaltung führt zu Lähmung", warnte Macron. Die EU-Staaten dürften zudem Verletzungen der Rechtsstaatsprinzipien nicht hinnehmen, sondern müssten ihre gemeinsame kulturelle Identität offensiv betonen.

Die Europäer müssten zudem mutiger sein und "über ihren Schatten springen", sagte Macron und verwies darauf, dass dies eine gemeinsame Herausforderung sowohl für Frankreich wie für Deutschland sei. Frankreich müsse deshalb etwa eine Änderung der EU-Verträge und die Stärkung der Regeln in der EU akzeptieren, damit weniger öffentliches Geld ausgegeben werde. "Aber analog dazu kann es in Deutschland auch keinen Fetisch geben, der Haushalts- und Handelsüberschuss heißt. Denn das geht immer auf Kosten anderer."

"Gemeinsame Außenpolitik essenziell"

Merkel sieht in der neuen Gewalt im Nahen Osten eine Frage von Krieg und Frieden. "Die Eskalationen der vergangenen Stunden zeigen uns, dass es wahrlich um Krieg und Frieden geht", sagte Merkel bei der Zeremonie. Sie hat die gemeinsame europäische Außenpolitik als "existenziell notwendig" für die EU bezeichnet. "Es ist nicht mehr so, dass die Vereinigten Staaten von Amerika uns einfach schützen werden", sagte Merkel

Sie bezeichnete die Lage als "extrem kompliziert" und rief alle Beteiligten zur "Zurückhaltung" auf. Merkel bezog sich auf die nächtlichen Angriffe der israelischen Armee auf iranische Stellungen in Syrien, die diese nach eigenen Angaben als Reaktion auf iranische Angriffe auf den Golan gestartet hatte.

Vertiefung der EU

Macron hatte seit seiner Wahl vor einem Jahr in mehreren Reden Plädoyers für die Vertiefung der Union, für den Ausbau der Eurozone zu einer echten Fiskal- und Wirtschaftsgemeinschaft bis hin zu einem eigenen gemeinsamen EU-Finanzminister. Aus Berlin waren diese Initiativen bisher eher reserviert aufgenommen worden. Für Ende Mai ist ein gemeinsamer deutsch-französischer Plan zur Euroerneuerung angekündigt.

Das Karlspreiskommittee sah in der Sorbonne-Rede Macrons im vergangenen September jedenfalls den Versuch, dass der Präsident "in eindrucksvoller Geschwindigkeit und inhaltlicher Tiefe" einen Weg zur Gestaltung Europas gewiesen habe.

Appell an junge Europäer

Der Preisträger selbst war bereits am Tag vor der Preisverleihung nach Aachen gekommen, hatte an Veranstaltungen mit Jugendlichen und deren Projekten teilgenommen, hielt spontane flammende Reden, dass vor allem die jungen Europäer die Initiative ergreifen müssten für ihre gemeinsame Zukunft in Europa, dass sie ihr Augenmerk auf Innovation, Klimaschutz, auf eine Erneuerung der Solidargemeinschaft richten müssten.

Aber wie soll das gehen in der komplex gewordenen Europäischen Union mit 28 zerstrittenen Mitgliedsländern, die im März 2019 von Großbritannien verlassen wird? Welche Anstöße könnten die beiden größten Staaten, Deutschland und Frankreich geben? "Schweigen ist nicht akzeptabel", gab Bürgermeister Marcel Philipp vor. (Thomas Mayer aus Aachen, 10.5.2018)