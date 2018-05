Tote Frau in Leoben – Fremdverschulden nicht ausgeschlossen

Die Tote wurde von ihrem Lebensgefährten entdeckt

Leoben – Im Bezirk Leoben ist am Donnerstag die Leiche einer 50-jährigen Frau gefunden worden. Nach ersten Angaben der Polizei hat der Lebensgefährte die Tote im gemeinsamen Haus in St. Peter-Freienstein entdeckt. Die Ermittler schlossen Fremdverschulden zunächst nicht aus.

Der Lebensgefährte (39) verständigte gegen 6.00 Uhr die Polizei. Er war von der Arbeit nach Hause gekommen und hatte die 50-Jährige tot aufgefunden. Die 50-Jährige lag tot in der Küche, als ihr Lebensgefährte von der Arbeit nach Hause kam, hieß es seitens der Polizei. Drei Stunden vorher war der 31-jährige Sohn der Frau auf eigenen Wunsch ins Spital eingeliefert worden, nachdem er zuvor am Hauptplatz in Leoben nur mit einer Unterhose bekleidet herumgerannt war. Ob ein Zusammenhang zum Tod der Mutter besteht, war zunächst unklar.

Das Einfamilienhaus, in dem die Frau gefunden wurde, liegt in einem dicht besiedelten Gebiet mitten im Ort gegenüber von einem Tennisplatz.