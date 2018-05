Israel feuerte Raketen auf iranische Ziele in Syrien

Nachdem iranische Truppen Posten auf den Golan-Höhen angegriffen haben, folgte Israels "größter Angriff" auf iranische Ziele

Tel Aviv / Teheran – Die Lage an der syrisch-israelischen Grenze gerät außer Kontrolle. Israel hatte nach Armeeangaben in der Nacht auf Donnerstag dutzende iranische Militäreinrichtungen in Syrien attackiert und getroffen. Nach Angaben des israelischen Verteidigungsministers Avigdor Lieberman wurde "nahezu die gesamte iranische Infrastruktur" beschossen. Er hoffe, dass die "Episode" nun vorbei sei und "jeder verstanden hat".



Zuvor hatten iranische Streitkräfte von Syrien aus israelische Militärposten auf den Golanhöhen angegriffen. Die Quds-Brigaden hätten Raketen des Typs Grad und Fajr-5 eingesetzt, wie der israelische Armeesprecher Jonathan Conricus mitteilte. "Wir sehen diese iranische Attacke auf Israel als sehr schwerwiegend an." Keine der auf die Golanhöhen abgefeuerten Raketen habe ihr Ziel getroffen. Mehrere seien von der israelischen Raketenabwehr abgefangen worden. Es habe auch keine israelischen Opfer gegeben.

Israel spricht von "schwerem Schaden" für Iran

Die danach folgenden israelischen Luftangriffe in Syrien gehörten zu den "größten, die Israels Armee gegen iranische Ziele unternommen hat". Man habe dem iranischen Militär schweren Schaden zugefügt, hieß es von israelischer Seite. Es seien Einrichtungen des Geheimdienstes, der Logistik, Militärposten, Lagerräume und Spähposten getroffen worden. Man habe auch das Gefährt zerstört, von dem aus die Raketen auf die Golanhöhen abgefeuert wurden. Es habe sich in 30 bis 40 Kilometern Entfernung von Damaskus befunden.

Auch syrische Aussagen bestätigten, dass mehrere Ziele getroffen wurden. Darunter seien Einheiten der Luftverteidigung, eine Radarstation und ein Munitionslager gewesen, meldete die staatliche syrische Nachrichtenagentur Sana Donnerstagfrüh unter Berufung auf nicht näher genannte militärische Quellen.

"Schwerwiegende Reaktion" Israels möglich

Die syrische Luftabwehr habe israelische Flugzeuge beschossen, aber nicht getroffen. "Wir haben die Syrer gewarnt, sich nicht einzumischen, aber sie haben es trotzdem getan." Israel sei "auf verschiedene Szenarien vorbereitet", sagte Armeesprecher Conricus. "Wir sind nicht an einer Eskalation interessiert, aber weitere Versuche, Israel zu attackieren, werden eine schwerwiegende Reaktion zur Folge haben." Man habe Russland vor dem Angriff in Syrien informiert.

Der oppositionsnahen Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte zufolge trafen die israelischen Raketen zudem Stützpunkte der libanesischen Hisbollah-Miliz südwestlich von Homs sowie in Maadamiyat al-Sham westlich von Damaskus. Dort seien iranische, syrische und Hisbollah-Kämpfer stationiert.

USA sehen sich bestätigt

Die USA sehen sich in ihrem Vorgehen gegenüber dem Iran bestätigt. Präsidialamtssprecherin Sarah Sanders wertete den Beschuss als "zusätzlichen Beweis, dass dem iranischen Regime nicht zu trauen ist". Dies zeige, dass Präsident Donald Trump mit seinem Rückzug aus dem internationalen Atomabkommen die richtige Entscheidung getroffen habe.

Die Angriffe erfolgten einen Tag nach dem Ausstieg der USA aus dem Atomabkommen mit dem Iran. Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu hatte am Mittwoch auch den russischen Präsidenten Wladimir Putin besucht. Dieser hatte angesichts der zunehmenden Spannungen zwischen Israel und dem Iran zu einer Lösung des Konflikts aufgerufen. (red, APA, 10.5.2018)