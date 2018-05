Android TV: Google bringt Art Chromecast-Nachfolger, aber...

ADT-2 ist nur für Entwickler gedacht – Samt 4K-Support und Android-TV-Oberfläche

Fragt man Google nach Android TV, betont das Unternehmen gerne, dass dessen Verbreitung sich deutlich besser entwickelt als gemeinhin angenommen. Durch – vor allem in den USA und Kanada abgeschlossenen – Deals mit Kabelanbieter steigt die Zahl an Android-TV-Nutzern stark.



Schwieriger sieht die Lage hingegen für Entwickler aus: Nachdem Google vor einigen Monaten den Support für den Nexus Player eingestellt hat, gibt es kein Gerät mehr, auf dem sie neue Softwaregenerationen vorab testen können. Diesen Umstand ändert das Unternehmen nun.

ADT-2

Mit dem ADT-2 hat Google im Rahmen seiner Entwicklerkonferenz I/O eine Art Chromecast-Nachfolger mit Android TV vorgestellt. Es gibt also all die üblichen Cast-Funktionen, zusätzlich wird aber auch die grafische Oberfläche von Android TV dargeboten. Konzeptionell erinnert das Ganze somit eher an Amazons FireTV. Auf der Hardwareseite gibt es 4K-Support, 2GB RAM und 8GB lokalen Speicherplatz, als Prozessor kommt ein AMLogic 905X zum Einsatz.

Einschränkung

Was auch für normale Nutzer interessant klingt, soll allerdings derzeit tatsächlich Entwicklern vorbehalten bleiben. Wer daran Interesse hegt, und eine entsprechende App in Entwicklung hat, kann einen Antrag dafür über ein Google-Formular stellen.

Zukunft

Angesichts dessen, dass Google gerade erst in Kooperation mit JBL den ersten Soundbar mit Android-TV-Support präsentiert hat, ist aber klar, dass die weitere Entwicklung in Richtung einer endgültigen Verschmelzung von Chromecast und Android TV gehen. Insofern dürfen Consumer also durchaus weiter auf ein entsprechendes Gerät hoffen. Dies aber wohl frühestens im Herbst, wo die nächste Runde an Google-eigener Hardware ansteht. (Andreas Proschofsky, 10.5.2018)