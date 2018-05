Thiem nach Schwerarbeit im Madrid-Achtelfinale

Niederösterreicher mühte sich mit dem Argentinier Delbonis über drei Sätze – Am Donnerstag gegen Croaten Boric

Madrid – Dominic Thiem ist am späten Mittwochabend nur mit viel Mühe ins Achtelfinale des Masters-1000-Turniers in Madrid eingezogen. Der als Nummer fünf gesetzte Niederösterreicher rang den argentinischen Qualifikanten Federico Delbonis (ATP-78.) erst nach 2:23 Stunden mit 4:6, 6:3, 7:5 nieder. Er trifft nun am Donnerstag (3. Match nach 12.00 Uhr) auf den Kroaten Borna Coric. (APA, 9.5.2018)