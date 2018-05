Sturm schnappt Salzburg den Cup-Sieg weg

Die Salzburger, in der zweiten Hälfte nur bei einem abgefälschten Gulbrandsen-Schuss knapp neben das kurze Eck gefährlich (53.), retteten sich mit vereinten Kräften in die Verlängerung. Die Overtime verlief völlig ereignislos – bis zur 112. Minute. Marvin Potzmann brachte eine Flanke zur Mitte und der sträflich alleingelassene Hierländer durfte den Ball aus kurzer Distanz volley über die Linie befördern. (APA, 9.5.2018)

Zur Pause musste der angeschlagene Duje Caleta-Car in der Kabine bleiben, was die durch den Ausfall des an Muskelproblemen laborierenden Andreas Ulmer ohnehin schon geschwächte Salzburger Defensive nicht gerade sattelfester machte. Erstmals brenzlig wurde es in der 47. Minute, als zwei Schüsse von Thorsten Röcher aus kurzer Distanz abgeblockt wurden und Edomwonyi anschließend übers Tor schoss. Die nächste gute Gelegenheit hatte Röcher in der 56. Minute, scheiterte aber an Stankovic.

Danach folgten einige Härteeinlagen auf beiden Seiten und zwei vielversprechende Angriffe der Grazer. In der 29. Minute bändigte Salzburgs Schlussmann Cican Stankovic einen Schuss von Bright Edomwonyi, in der 34. Minute fing der Cup-Tormann der "Bullen" einen Kopfball von Deni Alar.

Das Spiel in Klagenfurt hatte wegen eines erhöhten Verkehrsaufkommens und Diskussionen um ein großes, leicht entflammbares Transparent der Sturm-Fans mit 15-minütiger Verspätung begonnen. Die Anhänger der Grazer, im Vergleich zu jenen von Salzburg ganz klar in der Überzahl, sorgten zunächst vor und dann auch während der Partie für gehörigen Wirbel und peitschten ihre Mannschaft nach vorne.

Die Salzburger hingegen verpassten das fünfte Double in Folge und kassierten nach 29 Cup-Partien wieder eine Niederlage. Es ist der zweite bittere Schlag für die "Bullen" binnen einer Woche nach dem unglücklichen Aus im Europa-League-Semifinale gegen Olympique Marseille. Dazwischen hatte man am Sonntag gegen Sturm Graz mit einem 4:1-Heimsieg den vorzeitigen Meistertitel fixiert.

Stimmen

Heiko Vogel (Sturm-Graz-Trainer): "Die Jungs haben heute alles perfekt umgesetzt, der Matchplan ging 120 Minuten auf. Wir waren die ganze Zeit die bessere Mannschaft, somit sind wir der verdiente Cupsieger. Ich bin Trainer einer tollen Mannschaft, die sich das verdient hat. Ich habe jeden Tag gesehen, wie die Spieler arbeiten. Die Mannschaft hat mich bei meinem Amtsantritt sehr gut empfangen, insofern hatte ich leichtes Spiel. Ich bin nur das kleinste Rädchen."

Marco Rose (Salzburg-Trainer): "Sturm ist ein würdiger Cupsieger. Wir haben schon bessere Spiele als heute gemacht. Es war ein enges Spiel. Ich hätte meinen Jungs gegönnt und gewünscht, dass sie diese Saison maximal krönen. Ich bin trotzdem mächtig stolz auf sie, weil sie so oft am Limit agiert und so viel richtig gemacht haben in dieser Saison. Heute war aber Sturm den Tick besser. Wir haben einmal nicht aufgepasst, dann hat Sturm zugeschlagen. Ein Elferschießen wäre sicher interessant geworden mit Stankovic im Tor."

Deni Alar (Sturm-Graz-Spieler): "Unser Sieg ist mehr als verdient. Salzburg hat nur Stankovic im Spiel gehalten, wir hatten unglaubliche Chancen. Man hat gemerkt, welche Willensstärke in uns ist."

Lukas Spendlhofer (Sturm-Graz-Spieler): "Natürlich sind wir überglücklich. Großes Kompliment an den Trainer, an die Mannschaft. Das war einfach magisch, wie wir taktisch gespielt haben. Salzburg hat fast keine Chancen gehabt. Wir haben das Spiel meiner Meinung nach durch unsere perfekte Taktik gewonnen. Wir hatten ein Heimspiel. Am liebsten würde ich jedem Einzelnen die Hand schütteln."

Valon Berisha (Salzburg-Spieler): "Es war eine Partie auf Augenhöhe. Wenn man sieht, wie Sturm gekämpft hat, muss man den Hut ziehen, sie waren am Schluss besser. Heute war leider nicht unser Tag."

Cican Stankovic (Salzburg-Tormann): "Sturm hat sich den Sieg verdient. Wir waren heute nicht so gut wie am Sonntag beim 4:1, mit der Roten Karte ist es noch schwieriger geworden. Es ist schade, aber wir können trotzdem stolz auf uns sein. Wir haben noch auf den Lucky Punch gehofft, aber er ist uns nicht gelungen."