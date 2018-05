Barcelona weiter ungeschlagen, Niederlage für Real

Barcelona gewann Nachtragsspiel gegen Villarreal 5:1 – Real unterlag in Sevilla

Barcelona – Der FC Barcelona ist zwei Runden vor dem Ende der spanischen Fußball-Liga-Saison weiterhin ungeschlagen. Der Meister gewann am Mittwoch das Nachtragsspiel der 34. Runde vor eigenem Publikum gegen Villarreal mit 5:1, die Treffer für Barca erzielten Philippe Coutinho (11.), Paulinho (16.), Lionel Messi (45.) und Ousmane Dembele (87., 93.).

Das Ehrentor der Gäste, die vor Anpfiff für die Katalanen im Gegensatz zu Real Madrid am Sonntag Spalier gestanden waren, gelang Nicola Sansone (54.).

Die Königlichen verloren ein Nachtragsspiel beim FC Sevilla 2:3. Wissam Ben Yedder brachte Sevilla in der 26. Minute 1:0 voran, Miguel Layun erhöhte in der 45. Minute auf 2:0. Danach mutierte Sergio Ramos zum traurigen Helden, als er zunächst vom Elferpunkt scheiterte (58.) und in der 84. Minute für ein Eigentor sorgte. Im Finish kam Real nochmal auf und verkürzte durch Borja Mayoral (87.) auf 1:3. Kurz vor Schluss (90.) traf dann Ramos doch noch ins gegnerische Tor, diesmal verwertete er vom Punkt zum 2:3-Endstand. (APA, red, 9.5.2018)