Patrick Konrad in Sizilien erneut in Top Ten

Niederösterreicher belegte auf fünfter Etappe zeitgleich mit Tagessieger Battaglin Platz zehn – Dennis weiter in Rosa

Santa Ninfa – Patrick Konrad präsentiert sich beim Giro d'Italia weiter in starker Verfassung. Nach seinem siebenten Platz am Vortag wurde der niederösterreichische Radprofi auf der fünften Etappe über 153 km von Agrigento nach Santa Ninfa zeitgleich mit dem italienischen Sieger Enrico Battaglin Zehnter. In der Gesamtwertung verlor Konrad einen Rang und liegt nun auf Platz zehn.

Ebenfalls flott unterwegs war sein Landsmann Georg Preidler als Etappen-25. und Gesamt-16. Felix Großschartner kam als 39. ins Ziel und belegt in der Gesamtwertung die 30. Stelle. Im Ranking gab es am Mittwoch nur minimale Verschiebungen, der Australier Rohan Dennis verteidigte das Rosa Trikot des Gesamtführenden erfolgreich.

Der Ätna ruft am Donnerstag

Battaglin gewann den entscheidenden Sprint vor seinem Landsmann Giovanni Visconti und dem Portugiesen Jose Goncalves und sorgte damit für den bereits dritten einheimischen Sieg bei der diesjährigen Italien-Rundfahrt. Zum Abschluss des dreitägigen Gastspiels auf Sizilien folgt am Donnerstag die erste Bergankunft. Mit der 15 Kilometer langen Schlusssteigung zum Ätna stehen die Anwärter auf den Gesamtsieg in der Pflicht. (APA, 9.5.2018)

Giro d'Italia vom Mittwoch – 5. Etappe

Agrigento – Santa Ninfa (153 km):

1. Enrico Battaglin (ITA) Lotto 4:06:33 Std. – 2. Giovanni Visconti (ITA) Bahrain – 3. Jose Goncalves (POR) Katjuscha – 4. Maximilian Schachmann (GER) Quick-Step – 5. Simon Philip Yates (USA) Mitchelton – 6. Tim Wellens (BEL) Lotto – 7. Francesco Gavazzi (ITA) Androni – 8. Maurits Lammertink (NED) Katjuscha – 9. Domenico Pozzovivo (ITA) Bahrain – 10. Patrick Konrad (AUT) Bora. Weiter: 25. Georg Preidler (AUT) Groupama – 39. Felix Großschartner (AUT) Bora alle gleiche Zeit

Gesamtwertung: 1. Rohan Dennis (AUS) BMC 18:29:41 Std. – 2. Tom Dumoulin (NED) Sunweb +1 Sek. – 3. Yates 17 – 4. Wellens 19 – 5. Pello Bilbao (ESP) Astana 25 – 6. Schachmann 28 – 7. Pozzovivo 34 – 8. Goncalves 32 – 9. Thibaut Pinot (FRA) Groupama 34 – 10. Konrad 35. Weiter: 16. Preidler 52 – 30. Großschartner 1:17 Min.