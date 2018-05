Google Lens: Live Text aus echtem Zettel kopieren

Google Lens erhält großes Update – Verfügbarkeit wird auf zahlreiche weitere Smartphones ausgedehnt

Als Google seine Bilderkennung Lens im Rahmen der I/O 2017 erstmals der Öffentlichkeit präsentierte, war dies eines der beeindruckendsten Demos der Konferenz. Doch was dann einige Monate für Pixel-Smartphones veröffentlicht wurde, konnte nur einen Bruchteil der erhofften Funktionalität bieten. Nun verspricht Google diese Diskrepanz mit einem großen Update zu beheben.

Live-Analyse

Google Lens soll schon bald eine Live-Erkennung von Bildern erhalten, dies kündigt der Softwarehersteller im Rahmen der aktuellen Ausgabe seiner Entwicklerkonferenz an. Konkret bedeutet dies, dass die Nutzer künftig die Smartphone-Kamera durch die Gegend schwenken können, und Lens dann in Echtzeit anzeigt, was es hier zu erkennen meint.

Technischer Hintergrund

Damit dies möglich ist, arbeiten die dafür zuständigen neuronalen Netzwerke direkt am Smartphone. Über ein Feature namens "Federated Learning" werden die von den Usern erfassten Objekte allerdings anonymisiert weitergereicht, damit dann ganz allgemein die Objekterkennung von Google trainiert werden kann. Entsprechend verbesserte Modelle werden dann wiederum laufend an die Nutzer-Smartphones zurückgeliefert.

Qualität

Parallel dazu verspricht Google die Qualität der Bilderkennung massiv erweitert zu haben. So sollen künftig nicht nur gorbe Zuordnungen geliefert werdenm, zum Teil soll es über ein Features namens "Style Match" sogar möglich sein, ähnliche Kleidung oder Einrichtungsgegenstände aufzuspüren.

Wie man sich die Integration zwischen realer Welt und dem Smartphone vorstellt, demonstriert Google zudem an einem weiteren Feature: Künftig ist es nämlich möglich mit der Kamera Texte anzuvisieren, die dann gleich via Copy und Paste direkt am Smartphone übernommen werden können. Ein weiteres neues Feature: Es soll künftig möglich sein, hier Dokumente abzufotografieren und direkt in PDFs zu verwandeln – und zwar samt automatischer Texterkennung.

Verfügbarkeit

Google macht aber auch klar, dass die frühe Experimentierphase von Lens nun vorbei ist, was bedeutet, dass die Verfügbarkeit der Software massiv ausgeweitet wird. So soll Lens schon bald direkt in den Kamera-Apps zahlreicher Android-Hersteller erhältlich sein. Konkret spricht das Unternehmen hier von LG, Motorola, Xiaomi, Sony Mobile, HMD/Nokia, Transsion, TCL, OnePlus, BQ und Asus. Googles eigene Pixel-Reihe ist hier natürlich ebenfalls mit dabei. Wie gewohnt fehlt also vor allem der Problembär der Android-Welt auf dieser Liste: Samsung.

All die funktionellen Verbesserungen sollen in den kommenden Wochen in Google Lens Einzug halten, im Rahmen der I/O war von Ende Mai als Termin zu hören. Wann die Hersteller im einzelnen ihre Kamera-Apps aktualisieren, um Lens zu integrieren, gilt es hingegen abzuwarten. (Andreas Proschofsky, 10.5.2018)