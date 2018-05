TV- und Radiotipps für Donnerstag, 10. Mai

Sieben Seiten der Wahrheit, Das doppelte Lottchen, Schläge und Schweigen, Was Frauen wollen und Männer denken, The Interview, Draußen ist Sommer

11.30 ZWILLINGE

Das doppelte Lottchen (D 2017, Lancelot von Naso) Im Ferienheim am Wolfgangsee treffen zwei elfjährige Mädchen aufeinander. Lotte (Delphine Lohmann) ist verschlossen und schüchtern. Luise (Mia Lohmann) wiederum ein temperamentvoller Wildfang. Sie schauen sich zum Verwechseln ähnlich. Kein Wunder, denn sie sind Zwillinge. Während Lotte bei ihrer Mutter in Frankfurt aufwächst, tourte Luise mit ihrem Musikervater durch Afrika. Fest entschlossen, die Familie wieder zusammenzubringen, tauschen die beiden ihre Rollen. Süße Neuverfilmung des Klassikers von Erich Kästner. Bis 13.00, Das Erste

19.15 PORTRÄT

Prinz Harry – Der Rebell unter den Royals heiratet Einst das "Enfant terrible", ist Prinz Harry heute der heimliche Star im britischen Königshaus. Schon früh wird jede Phase seines Lebens von der Öffentlichkeit akribisch beobachtet: die Scheidung seiner Eltern, der Tod der Mutter, Abstürze, Exzesse und Skandale. Die Dokumentation gibt Einblicke in das Leben des Prinzen. Zu Wort kommen Prinz Harrys Freund und Vertrauten Tom Bradby, sein ehemaliger Bodyguard Ken Wharfe und der Royal-Fotograf Arthur Edwards. Bis 20.00, Das Erste

19.40 REPORTAGE

Re: Schläge und Schweigen – Polnische Frauen begehren auf Viele Frauen in Polen schweigen, wenn sie von ihrem Partner misshandelt oder vergewaltigt werden. Anita Kucharska-Dziedzic leitet das Frauenzentrum Baba in Zielona Góra. Seit 18 Jahren kämpft sie gegen das Schweigen. Ein Kampf, der von Kirche und der nationalkonservativen Regierung erschwert wird.

Bis 20.15, Arte

20.15 SERIENSTART

Sieben Seiten der Wahrheit (1-3/6) Als Börsenmakler Joe seinen Sohn Sam von der Schule abholen will, ist der Bub verschwunden. Voller Panik rufen er und seine Frau alle Bekannten und die Polizei an. Am Abend taucht Sam unbeschadet wieder auf. Was war geschehen? Die Eltern erfahren, dass Sam die letzten Stunden bei Simon Heywood, dem Universitätsfreund von Anna, verbracht hat. Anna sagt, mit Simon seit Jahren keinen Kontakt mehr gehabt zu haben. Sukzessive kommt die Wahrheit ans Licht. Mehrfach ausgezeichnete australische Serie mit Hugo Weaving, Xavier Samuel, Anthony Hayes Susie Porter. Bis 22.55, Arte

22.00 DOKUMENTATION

Was Frauen wollen und Männer denken – Streitfall Emanzipation Je nach Branche und Wohnort bekommen Frauen 21 Prozent weniger Gehalt und im Alter durchschnittlich nicht einmal halb so viel Pensionszahlungen wie Männer. Vor dem Gesetz sind Männer und Frauen gleich. Doch in der Realität sieht es anders aus. Frauen erzählen, wie es für sie um gleiche Chancen oder Vereinbarkeit von Beruf und Familie steht. Bis 22.45, ZDF

22.15 KINDER, KINDER!

Neo Magazin Royale: "Oh wie schön ist Ehrenfeld" Jan Böhmermann begrüßt diesmal Kinder zwischen acht und zehn Jahren, mit denen er singt, malt und spielt. Getalkt wird diesmal mit Komiker und Kika-Moderator Bürger Lars Dietrich. Musik machen die Rapper Deine Freunde. Bis 23.00, ZDF neo

23.45 SATIRE

The Interview (USA 2014, Seth Rogan, Evan Goldberg) Zwei Journalisten bekommen die Möglichkeit, Nordkoreas Staatschef Kim Jong-un exklusiv zu interviewen. Vom Geheimdienst CIA werden sie damit beauftragt, den Machthaber zu töten. Sehenswerte Satire mit James Franco, Seth Rogen, Randall Park, die für zahlreiche kontroverse Debatten sorgte. Bis 1.50, RTL

00.25 JUGEND

Draußen ist Sommer (D/CH 2012, Friederike Jehn) Die 14-jährige Wanda zieht mit den Eltern und ihren Geschwistern von Stuttgart nach Zürich. Sie hat es nicht leicht, die Eltern sind zerstritten, in der Schule wird sie auch nicht herzlich aufgenommen. Emotionales Familiendrama und ein sensibles Porträt einer Familie in der Krise. Mit Maria Dragus als Wanda. Bis 1.55, Arte