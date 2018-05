"PES 19" enthüllt: Was sich bei der Fußball-Simulation alles geändert hat

Konami-Game erscheint am 30. August für PC, Playstation 4 und Xbox One

Konami hat "PES 2019" mittels erstem Trailer und Aussendung angekündigt. Die Fußballsimulation soll demnach am 30. August für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen. Konami kündigte an, dass man eine Menge neuer Lizenzen, darunter neue Ligen, Stadien und Klubpartnerschaften, und eine Vielzahl an Legenden gewinnen konnte. Gegenüber "Fifa" hatte das Game ja gerade hinsichtlich der Lizenzen immer das Nachsehen.

Legenden und neue Fähigkeiten

Laut der Aussendung soll auch am Gameplay gearbeitet worden sein. Die einzigartigen Spielstile der berühmtesten Spieler wurden demnach in die Fußballsimulation integriert. Neue Fähigkeiten für die eigenen Kicker wurden ferner versprochen. Die Ermüdung der Fußballer ist zudem nun ausgeprägter, sie wirkt sich auf Leistung und Spielverhalten aus. Neue Schussmechaniken mit verbesserter Ballphysik soll das Game noch realistischer machen.

officialpes Trailer zu "PES 19".

Noch schöner und realistischer

Das Spiel soll nun auch noch schöner aussehen dank "Enlighten"-Software und "Global Illumination"-Beleuchtung. Die Schatteneffekte sollen dadurch verbessert worden sein und auch höhere Detailgrade sowie bessere Publikums- und Grastexturen bringen. Schnee feiert bei "PES" seine Rückkehr, die widrigen Wetterbedingungen können nun wieder eingestellt werden.

Neues Interface, ohne CL

Zuletzt wurde auch am Interface gebastelt, der Myclub-Spielmodus sieht nun deutlich anders aus, und auch das Menü wurde generell neu aufbereitet. Von der Champions League liest man in der Aussendung nichts. Der Deal mit der Uefa lief ja kürzlich aus und wurde mit Konami nicht erneuert. Möglicherweise hat EA bei "Fifa" nun den Zuschlag dafür erhalten. (red, 9.5.2018)