"Flash-Werbung macht mehr Spaß": Die zehn schlechtesten Games

3. "Unearthed: Trail of Ibn Battuta" (Playstation 3, Android, iOS, Windows und macOS)

In dem Game des saudi-arabischen Studios Semaphore schlüpft man in die Rolle eines Schatzsuchers in Arabien. Das Abenteuer kam bei Testern nicht allzu gut an. "Vermeidet dieses Spiel wie die Pest", schrieb etwa ein Journalist von Play UK. Das dysfunktionale Gameplay, kaputte Mechanik, mangelnde Grafik, eigenartige Animationen und Unoriginalität fiel Testern negativ auf. Ein Ableger für Playstation 4 und Vita wurden angekündigt – zu einem Release kam es nie.

Metascore: 11

User Score: 4,3