Wal-Mart übernimmt indischen Amazon-Rivalen Flipkart

Softbank verkauft Beteiligung an indischem Onlinehändler an Wal-Mart

Der US-Handelsriese Wal-Mart hat die Übernahme des indischen Amazon-Rivalen Flipkart besiegelt. Der Deal sei in der Nacht auf Mittwoch unterschrieben worden, sagte der Chef des japanischen Technologie-Investors Softbank und Flipkart-Großaktionär, Masayoshi Son.

Grünes Licht

Reuters hatte bereits zuvor von Insidern erfahren, dass Softbank kurz vor dem Verkauf seiner Beteiligung an dem Internethändler an Wal-Mart stehe. Angaben zum Kaufpreis machte Son zunächst nicht. Mit dem Einstieg bei Flipkart baut Wal-Mart seine Marktstellung in der drittgrößten asiatischen Volkswirtschaft deutlich aus. Das Unternehmen versucht seit Jahren, in Indien Fuß zu fassen, und betreibt dort 21 Filialen.

Die Agentur Bloomberg hatte vergangene Woche unter Berufung auf Insider berichtet, das Management habe grünes Licht für die Übernahme von etwa 75 Prozent der Anteile durch eine von Wal-Mart angeführte Gruppe gegeben. Der Kaufpreise liege bei etwa 15 Milliarden Dollar (12,6 Mrd. Euro). Softbank ist über seinen Beteiligungsfonds der größte Investor bei Flipkart. Der Online-Händler kommt nach Berechnungen des Analysehauses Forrester auf einen Anteil von fast 40 Prozent am indischen Onlinemarkt, noch vor Amazon mit 31 Prozent. (APA, 9.5. 2018)